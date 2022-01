Marta Bassino sul podio a Kranjska Gora: "Sono contenta, sto ritrovando buone sensazioni"

Con una gara attenta ed intelligente Marta Bassino conquista il suo secondo podio stagionale in Coppa del mondo, in virtù del terzo posto nel gigante di Kranjska Gora.

La condizione psicofisica della campionessa di Borgo San Dalmazzo è sempre migliore e lascia ben sperare in vista del prosieguo di stagione.

Così Marta a fine gara (FISI): "Sono contenta perché sto ritrovando un po’ di buone sensazioni, un po’ di fluidità anche in allenamento. So che c’è ancora un po’ di lavoro da fare; infatti, penso che salterò la prossima settimana la discesa di Altenmarkt dedicando quel tempo ad allenarmi in gigante. Sono contenta: oggi è stata una giornata particolare, su una pista tosta con una neve un po’così che rendeva difficile trovare buone sensazioni. Alla fine, l’atteggiamento è stato quello che ha fatto la differenza”