Peveragno ricorda l'eccidio della Paschetta: "Non dimentichiamo, per rispetto ai morti ma anche ai nostri figli"

"Una ferita sempre aperta nel cuore dei peveragnesi,nonostante i 78 anni passati": è così che il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi ha descritto l'eccidio di piazza della Paschetta - ora 'XXX Martiri' - nella mattinata di oggi (9 gennaio), durante il momento di ricordo dei caduti.



Trenta civili rastrellati a caso tra i presenti nella mattina del 10 gennaio 1944 dalle forze d'invasione tedesche. Che sono state ricordate con un corteo da piazza Pietro Toselli a piazza XXX Martiri, e nella celebrazione della tradizionale messa delle 11 nella chiesa di Santa Maria.



Presenti per l'occasione il senatore e sindaco di Priocca Marco Perosino, il deputato e sindaco di Genola Flavio Gastaldi, il consigliere regionale Matteo Gagliasso, il vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia e la vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero. Tra i rappresentanti delle associazioni anche Ughetta Biancotto di ANPI.



"Il tempo scorre e ci toglie la diretta testimonianza di quel che è stato - ha ricordato Renaudi - ; tocca quindi a noi ricordare e ammonire i giovani sulle atrocità della guerra. Non sarà facile, ma il rischio è rendere sterile questa cerimonia quando invece dovremmo farne un momento di riflessione importante".



"Tutti noi, ogni giorno, dobbiamo impegnarci per difendere la democrazia e la libertà. L'impegno civile è il principale antidoto contro gli strattoni delle minoranze violente com'erano comunismo, fascismo e nazismo: serve rimanere vigili. E' importante lo che lo ricordino anche gli amministratori, che facciano sentire ai cittadini la vicinanza delle istituzioni politiche: se la gente arriva a non credere più in noi e nelle istituzioni la risposta è spesso l'uomo forte - ha aggiunto Renaudi - . Non dobbiamo e non possiamo permetterci di abbassare la guardia, nel rispetto di chi è morto e dei nostri figli e figlie, che si meritano un futuro sereno di pace".



All'incontro, quest'anno non erano presenti gli alunni delle scuole locali ma l'amministrazione ha fatto leggere a Chiara Bosonetto una poesia di Giorgio Gola, ex alunno delle scuole medie ormai diventato adulto.