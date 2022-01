Biathlon, via ai Campionati Italiani Giovanili: ottime prove degli atleti cuneesi nella sprint

Si sono aperti con le gare sprint i Campionati Italiani Giovanili di biathlon, validi anche come terza tappa della Coppa Italia Fiocchi, in corso di svolgimento sulle nevi della Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri.

La manifestazione, che originariamente era prevista a Bionaz, in Valle d'Aosta, è stata spostata a Forni Avoltri, dove il comitato organizzatore, l'ASD Monte Coglians, unitamente allo Sci Cai Trieste, hanno saputo organizzare al meglio l'evento.

Partendo dalla categoria Juniores maschile, ottimo 3° posto per Nicolò Giraudo (Alpi Marittime) nella gara vinta dal carabiniere Michele Molinari. Il cuneese classe 2000 che, oltre a sparare molto bene senza alcun errore al poligono, è stato autore anche di una buona prova sugli sci. In settima posizione ha chiuso Stefano Canavese (Esercito) che ha commesso qualche errore di troppo al poligono nella sessione in piedi (2+0).

In campo femminile doppietta targata Centro Sportivo Esercito con la medaglia d’oro che va alla piemontese Gaia Brunetto davanti alla valdostana Martina Trabucchi.Tra i giovani medaglia d’oro per il valdostano Nicolò Betemps (Fiamme Oro) davanti all’altoatesino Christoph Pircher(ASV Ridnaun) staccato di 31″ dalla vetta e terzo posto per Stefan Navillod (CS Carabinieri). Ai piedi del podio, al 5° posto, il piemontese Marco Barale (Fiamme Oro) che ha commesso qualche errore di troppo nel tiro in piedi (0+3). In 11ª posizione l'atleta dello sci club Alpi Marittime, Riccardo Fenoglio e 14ª piazza per Mattia Bottasso (Valle Pesio).

In campo femminile, le due atlete dello sci club Alpi Marittime, Matilde Salvagno e Francesca Brocchiero, sono giunte rispettivamente 7ª e 13ª, commettendo qualche errore di troppo al poligono.

Nelle categorie Aspiranti, a vincere il titolo italiano è stato Paolo Barale (Alpi Marittime), che oltre a sparare molto bene, con un solo errore commesso a terra, è stato autore anche di un’ottima prova sugli sci. L'atleta cuneese è giunto davanti, per soli 16'', al compagno di squadra Nicola Giordano (Alpi Marittime), autore di un ottimo poligono senza errori. Giornata più complicata per Michele Carollo (Alpi Marittime), risultato piuttosto falloso al poligono, che chiude la sua gara in 14ª posizione. Nicolò Aime e Tommaso Peano, entrambi atleti dello sci club Alpi Marittime, chiudono al 27° e 31° posto.

In campo femminile, il titolo italiano Aspiranti è andato ad un'altra piemontese, Carlotta Gautero (Alpi Marittime) che ha portato a casa la vittoria grazie a un'eccezionale prova sugli sci. La compagna di squadra, Fabiola Miraglio Mellano chiude il 10ª posizione e 5 errori al poligono (1+4), mentre le due atlete portacolori dello sci club Valle Pesio, Alice Gastaldi ed Anna Grosso, chiudono rispettivamente in 27ª e 45ª.