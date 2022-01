Sci alpino, Coppa Europa: Corrado Barbera a punti nello slalom di Berchtesgaden

Nel secondo Slalom maschile di Coppa Europa in programma sulle nevi bavaresi di Berchtesgaden successo del britannico Billy Major con il tempo totale di 1’,26”,75/100, con 3/100 di vantaggio su Fabian Himmelsbach dello Ski Club Sonthofen). Terza posizione per lo svizzero Joel Luetolf (Ski Club Bannalp-Wolfenschiessen), staccato di 9/100.

L’unico azzurro nella top ten è stato Federico Liberatore (Fiamme Oro), decimo a 67/100 dal leader della classifica, che si era classificato secondo nel primo Slalom, disputato venerdì 7 gennaio.

Diciassettesimo posto per Tommaso Saccardi (Carabinieri), venticinquesimo per Matteo Canins (Fiamme Gialle) e due ottimi punti per il cuneese Corrado Barbera (Fiamme Gialle), ventinovesimo a 2”,50/100. Corrado ha così brillantemente superato la delusione per l’inforcata nella seconda manche dello Slalom del 7 gennaio.