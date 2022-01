Volley A2/M: i Galletti "sprofondano" nel Lagonegro! Il Vbc Synergy Mondovì sconfitto dal Cave del Sole per 1-3

Il 2022 parte con il piede sbagliato per il Vbc Synergy Mondovì. I Galletti di coach Francesco Denora vengono superati in casa dal Cave del Sole Lagonegro per 1-3. Un ennesimo passo falso che rende l’obiettivo della salvezza sempre più lontano. Eppure i Galletti erano partiti bene, conquistando il primo set per 27-25. Poi, però, la squadra Biancoblù ha finito per perdere grinta e concretezza, lasciando sempre più campo agli avversari.

Coach Denora anche oggi ha dovuto fare i conti con assenze importanti come quelle di Stefano Catena e Giuseppe Boscaini. Il Lagonegro dell’ex Mario Barbiero, accolto con una pioggia di applausi al PalaManera, dopo una partenza con il freno a mano tirato, ha saputo trovare le contromisure giuste ai Galletti. La fase difensiva dei lucani è andata via via crescendo, mentre in attacco, soprattutto Sebastiano Milan ha fatto la differenza. Presente nella formazione ospite l’ex Matteo Pistolesi, che diversamente da Barbiero, è stato accolto dai suoi ex tifosi con fischi e striscioni decisamente poco “amichevoli”.

PRIMO SET: Victorio Ceban rompe il ghiaccio con un primo tempo vincente. Pronta risposta degli ospiti, che con Bonola trovano il punto del vantaggio. Doppio attacco fuori misura per i lucani e Vbc avanti 5-3. Sale in cattedra anche Matteo Meschiari, bravo ed efficace a rete. Ace di Pistolesi e vantaggio monregalese ridotto ad una lunghezza. Le due squadre tornano in parità sul punteggio di 9-9. Fase difensiva piuttosto fragile per entrambe le formazioni. Nuovo break per i padroni di casa con protagonista ancora Meschiari. Muro del giovane Matteo Caldano e Galletti avanti 15-12. La reazione di Lagonegro non si fa attendere e arriva prontissimo il contro-break che rimette in equilibrio il punteggio. Un’invasione ravvisata grazie alla richiesta di video-check riporta il Vbc avanti di due lunghezze. Nuova parità sul 19-19. Sul 22-23 arriva la prima richiesta di time-out da parte del tecnico Francesco Denora. Set-point a favore degli ospiti e nuovo time-out per la panchina monregalese. Al rientro in campo Arinze Kelvin rimette in parità il punteggio sul 24-24. La situazione si capovolge e questa volta è il Vbc a giocarsi la palla del set, ma prima c’è il time-out richiesto da coach Barbiero. Al secondo tentativo ci pensa Arinze Kelvin a chiudere il parziale sul 27-25 grazie ad un ace.

SECONDO SET: buona ripartenza per gli ospiti, subito avanti 1-3. Galletti meno grintosi rispetto il primo set. La squadra di Barbiero ne approfitta e approccia un primo tentativo di fuga portandosi sul 3-8. Time-out chiesto da coach Francesco Denora. Il Vbc recupera quattro lunghezze e coach Barbiero preferisce interrompere il gioco e chiamare il time-out sull’8-10. Ancora un break per la formazione lucana, che torna a +5. Entra in campo Nicola Cianciotta e poco dopo anche Mattia Fenoglio. Gli ospiti continuano a controllare le sortite offensive del Vbc e sul 15-21 coach Denora si gioca il secondo time-out a disposizione. I Galletti non riescono a concretizzare la rimonta e Lagonegro chiude in scioltezza sul 17-25, grazie alla pipe di Sebastiano Milan.

TERZO SET: muro vincente di Arinze Kelvin e Vbc avanti 2-1. Dopo l’ace dell’opposto nigeriano si torna in parità sul 5-5. Break degli ospiti, che dopo l’ace di Maziarz e il muro di Milan vanno a +3 sul 7-10. Time-out di coach Denora. Il tecnico pugliese spedisce nella mischia il regista Lorenzo Piazza. Ancora un ace per Milan e Lagonegro sul 9-15. Momento delicato per i Galletti. Sul 9-16 gioco ancora fermo per la nuova richiesta di time-out di coach Denora. Galletti in grande difficoltà soprattutto in ricezione, imprecisa e a tratti impacciata. I Biancoblù provano a rendere meno pesante il distacco, che sul 12-21 resta comunque cospicuo. Sul 15-24 sono addirittura 9 i set-point a disposizione della formazione ospite. Al secondo tentativo ci pensa il solito Milan a chiudere il parziale sul 16-25.

QUARTO SET: Argenta spedisce fuori la prima schiacciata e così arriva il primo punto per i padroni di casa. Break per i Galletti, avanti 5-3. Time-out chiesto da Barbiero sul punteggio di 8-5. Ospiti meno brillanti e Vbc che ne approfitta per andare sul 13-9. Break del Cave del Sole e lucani a un solo punto dai padroni di casa. La rimonta di Lagonegro si concretizza con il doppio muro di Bonola per il 14-15. Il muro dei lucani è solido e porta la formazione di Barbiero a +3 sul punteggio di 15-18. Time-out chiesto da coach Denora. Ospiti con tre punti di vantaggio sul 18-21. Ace di Camperi e coach Barbiero chiama il time-out. Il video-check “strozza” l’urlo in gola degli ospiti, che poco dopo riescono comunque a trovare la zampata vincente con Argenta, questa volta confermata dal video-check, per il definitivo 23-25.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari 9, Piazza 1, Caldano 4, Raffa, Arinze Nwachukwu 28, Fenoglio, Lusetti 1, Gecchele, Camperi, Ceban 9, Mazzon 2, Cianciotta 6. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Biasotto , Argenta 17, Moudden, Hoffer, Beghelli, Pistolesi 5, Bonola 16, Milan 22, Armenante 9, Maziarz 8. Allenatore: Mario Barbiero; 2° All. Dino Viggiano

ARBITRI: 1° Rachela Pristerà; 2° Angelo Santoro