Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì-Lagonegro 1-3, coach Denora continua a credere nella salvezza: "Nulla è ancora perduto" (VIDEO)

Si complica maledettamente la corsa alla salvezza del Vbc Synergy Mondovì. I Galletti, dopo aver conquistato il primo set, hanno subito il ritorno della formazione lucana del Cave del Sole Lagonegro, allenata dall'ex Mario Barbiero, che alla fine si è imposta con il punteggio di 1-3.

Una situazione di classifica sempre più deficitaria per il Vbc, che tuttavia non spegne le speranze di salvezza del tecnico Francesco Denora. Il tecnico pugliese, inoltre, ha voluto sottolineare l'ottimo esordio del giovanissimo Matteo Caldano, chiamato in prima squadra per sopperire alle contemporanee assenze di Giuseppe Boscaini e Stefano Catena. Ecco il commento di Francesco Denora, raccolto al termine del match: