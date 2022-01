Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì-Lagonegro 1-3, ritorno tra gli applausi per il Professor Barbiero: "Mondovì è un posto eccezionale" (VIDEO)

Ancora una sconfitta per il Vbc Synergy Mondovì, che nella prima gara del 2022è stato superato in casa dal Cave del Sole Lagonegro per 1-3. Una sconfitta pesante per i Galletti, subita ad opera dei lucani guidati da Mario Barbiero, l'ex allenatore del Vbc, che è stato accolto da applausi e striscioni di ringraziamento dai suoi ex tifosi.

I tifosi "biancoblù", infatti, non hanno dimenticato la sua professionalità, il suo impegno e la sua signorilità, sempre presente anche nei momenti più difficili della sua esperienza monregalese. Un tributo che non ha lasciato indifferente il Tecnico laziale, che al termine del match ha speso parole d'amore per Mondovì e i suoi sostenitori. Ecco il commento di coach Barbiero: