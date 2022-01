Alba, giovane studente di chitarra vince prestigioso premio

Matteo Borio, studente di chitarra al secondo anno del Liceo Musicale "Da Vinci" di Alba, ha ottenuto una strepitosa affermazione al prestigioso 33° "European Music Competition" di Moncalieri, che si è tenuto lo scorso 28 dicembre.



Il concorso, sotto la direzione artistica del maestro Luigi Giachino, è organizzato dal Circolo Culturale Saturnio da oltre 30 anni, tanto da aver assunto ormai i connotati di evento prestigioso nell'ambito della musica classica.



La giuria ha attribuito a Matteo Borio la valutazione di 95/100, che gli ha assicurato il primo premio, risultando quindi vincitore nella sua categoria (Chitarra cat.B).



L'allievo, studente al 2° anno di chitarra e preparato dalla docente professoressa Nadia Conte, ha eseguito la “Suite del Plata n.1” di M.D. Pujol. E' stato premiato con targa e diploma e gli verranno offerte esibizioni a Torino, Genova e Imperia, pandemia permettendo.



L'evento prevedeva l’opportunità di esibirsi in presenza o, in alternativa, tramite l'invio di video vista la situazione contingente. Matteo Borio ha optato per la presenza, decisione quanto mai importante visto anche che si trattava della sua prima esibizione in pubblico da solista.



Per l'allievo è stato indubbiamente un notevole riconoscimento visto il prestigio del concorso e la caratura artistica della giuria, e giunge di buon futuro auspicio dopo la partecipazione al suo 1° concorso nazionale “Scuole in Musica – on line edition” tenutosi lo scorso maggio a Verona, che l'ha visto classificato al 2° posto.



"Auguriamo al giovane Matteo – dicono dal Liceo Musicale albese – una proficua prosecuzione della sua carriera di chitarrista, sperando che arrivino presto altre occasioni di esibizione e confronto con giurie e pubblico a ulteriore conferma degli studi intrapresi".