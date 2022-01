Dal PNRR 300 mila euro a Racconigi per riqualificare l'edilizia residenziale pubblica

Sono state recentemente pubblicate le risultanze del bando della Regione Piemonte per lo stanziamento di fondi del PNRR al fine di eseguire interventi di recupero e riqualificazione per l’edilizia residenziale pubblica.

La città di Racconigi ha ottenuto uno stanziamento di 300 mila euro destinati al recupero e l’efficientamento energetico di un fabbricato di proprietà comunale.

"Una grande soddisfazione dopo gli sforzi profusi dalla nostra Amministrazione" - spiegano dal Municipio - "Sono stati inoltre proposti all’ATC tre immobili di edilizia sociale per iniziare gli studi di prefattibilità relativi agli interventi agevolabili con il Superbonus 110% di cui si attendono gli esiti".

“Io credo fortemente nell’importanza dell’edilizia sociale ed è per questo motivo che sono recente entrato a far parte della rappresentanza dei Sindaci dell’ATC Piemonte Sud, altro unico amministratore oltre le “sette sorelle”. - spiega Alessandro Tribaudino - "Da Assessore alle Politiche Sociali non posso fare altro che essere soddisfatto dell’importante quantità di risorse destinate alle fasce più deboli dal nostro ente; con i bandi TARI 2021 e IRPEF 2020 sono stati erogati alle famiglie racconigesi oltre 38.000€. Con questo stanziamento di 300.000€ faremo un ulteriore passo avanti a favore delle persone più svantaggiate.”