L'amministrazione di Castelletto Stura incontra i cittadini per chiarire le novità sul trasporto scolastico

Le modifiche al trasporto pubblico scolastico in vigore da oggi (lunedì 10 gennaio) hanno creato sin dalla loro ufficializzazione un senso di confusione in diversi cittadini, anche nella provincia di Cuneo. Per queto l'amministrazione di Castelletto Stura ha deciso di organizzare un incontro chiarificatore dedicato.

L'appuntamento si terrà mercoledì 12 gennaio alle 20.30 nel salone multimediale del paese. Sarà particolarmente rivolto a bimbi e ragazzi delle frazioni e delle borgate, etratterà le loro esigenze organizzative legate alla pandemia.

In sala ammesso un solo membro per ogni nucleo familiare, con obbligo di green pass. Altrimenti, l'incontro si potrà seguire su Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/xic-feaa-use.