Mondovì chiude le festività natalizie con i colori delle mongolfiere [FOTO]

A conclusione della tre-giorni nei cieli, il Comune rinnova i ringraziamenti ai piloti e sottolinea l'importanza e il richiamo, anche turistico, che le mongolfiere rappresentano per la città.

"Esprimiamo il proprio ringraziamento a quanti - a partire dall'Aeroclub Mongolfiere Mondovì - a qualunque titolo coinvolti, hanno operato per consentire comunque la presenza delle mongolfiere nel week end dell'Epifania." - dicono dal Comune A favore dell'Aeroclub sono stati stanziati 10 mila euro al fine di coprire le spese necessarie al volo delle mongolfiere. L'Aeroclub ha lavorato alacremente e ben 15 equipaggi hanno solcato il cielo monregalese garantendo a Mondovì di rispettare la tradizione legata al Raduno Internazionale. In una fase che si è fatta nuovamente complessa, dopo avere assunto la decisione di non organizzare il Raduno, la sinergia e la collaborazione fra Comune ed Aeroclub ha consentito alla nostra città di continuare a godere dello spettacolo del volo in mongolfiera e di richiamare - anche sui social - l'attenzione di media e turisti. L'organizzazione della manifestazione "Mondovì Vola" ha, inoltre, consentito di concludere questa prima fase di promozione dell'identità di Mondovì come "Città della Mongolfiera", rendendo protagonisti grandi e piccini, facendo avvicinare tantissime persone al mondo del volo. Il lavoro non si ferma qui. L'Amministrazione è già impegnata al fine di individuare ulteriori risorse da dedicare ai progetti avviati così da poterli estendere all'intero territorio e radicarli per un maggiore numero di settimane all'anno".