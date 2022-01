Racconigi, fioccano le conferenze stampa dopo il crollo del muro

I consiglieri di minoranza di Racconigi Patrizia Gorgo, Enrico Inverso, Andrea Maero e Rinuccia Bergia hanno convocato una conferenza stampa per dire la loro sul crollo del muro del fabbricato rurale, di proprietà comunale, avvenuto sabato pomeriggio 8 gennaio in via dei Salici.

L’appuntamento è alle ore 18.30 in via del Canale 14 a Racconigi.

Non appena avuta notizia, a stretto giro di posta il sindaco Valerio Oderda ha convocato anche lui una conferenza stampa in municipio per le 19.30.

Il crollo, che fortunatamente non ha avuto particolari conseguenze, ha riguardato un’immobile da tempo pericolante, rispetto al quale l’amministrazione stava cercando una soluzione.

L’area interessata è stata transennata e rimossa parte del tetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Racconigi ed è stato richiesto l’intervento di una ditta per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la zona.

Inutile dire che la rincorsa alle conferenze stampa è dettata dall’avvicinarsi della data delle elezioni comunali, che, comprensibilmente, sta surriscaldando gli animi.