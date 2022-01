Si cercano un'anima e un'identità per piazza del Popolo a Savigliano: presentato il concorso di idee

Un progetto per cui è prevista una spesa massima di 3,6 milioni di euro, tra pavimentazione - la parte principale, ora in cemento - illuminazione, verde e arredi urbani.

Tutto questo potrà essere realizzato grazie al concorso di idee presentato oggi a Savigliano , che vede come protagonista piazza del Popolo , uno spazio pubblico dove si svolge il mercato, dove si trova l'ala polifunzionale coperta, al cui centro svetta il monumento al Generale Arimondi. Un po' parcheggio. Un po' tante cose insieme, che però mancano di una visione comune. Ed è proprio lo scopo del concorso di idee quello di riuscire a trovare soluzioni che mettano in relazione queste componenti.

Il bando saràò disponibile online sul sito www.piazzadelpopolo.net, dove si potranno seguire tutte le fasi, fare domande, chiedere chiarimenti. Questa fase dei "dubbi" sarà gestita dal 17 gennaio al 7 febbraio; dal 1° marzo si potrà presentare il, progetto all'Ufficio protocollo del Comune. I giochi si chiudono il 15 aprile alle 12 e il 9 maggio, in seduta pubblica, verranno decrittati i progetti con la graduatoria provvisoria dei vincitori.

Al primo classificato andranno 5mila euro, 3 al secondo e due al terzo. Ci saranno poi due menzioni speciali per un valore di 500 euro l'una.

A giudicare le idee ci sarà un membro di Civitas, l'associazione cittadina che da anni porta avanti proposte e progetti di riqualificazione urbana, compresa questa di piazza del Popolo; poi un membro dell'Ordine degli architetti di Cuneo, il Comune di Savigliano, Ascom e l'architetto Andrea Del Piano, che con la collega Miriam Bodino, che ha spiegato il bando, ha lavorato al bando.

Potranno partecipare studi o associazioni di professionisti di tutto il territorio nazionale.

"Cosa ci aspettiamo? Tante belle idee. Il consiglio che dare è quello di toccare il tema della superficie della piazza, uno spazio cresciuto nel tempo senza avere unità. Bisognerebbe lavorare su un progetto di suolo e spazio mettendo insieme questi elementi", ha spiegato Del Piano.

E' stato il presidente di Civitas a spiegare il perché di questo concorso di idee, per confezionare il quale l'associaizone ha investito 15mila euro, assieme ad altri 15mila messi dal Comune. Ed è stato ancora lui a presentare i tanti partner coivolti, a partire dall'Istituto Geometri cittadino, i cui studenti sono stati i primi ad effettuare i rilievi della piazza, per "costruirla" e renderla fruibile dal sito anche a chi parteciperà da altri territori, in modo da poterla pensare in modo nuovo.

Soddisfazione da parte del sindaco Ambroggio e dall'assessore all'Urbanistica Paolo Tesio, che hanno evidenziato come già le precedenti amministrazioni si siano occupate della riqualificazione delle piazze e che piazza del Popolo, per la posizione che occupa e per la sua storia, merita di essere rigenerata, a beneficio della comunità saviglianese, ma non solo.