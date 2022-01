Successo per il ritorno di "Presepi in Crusà" a Beinette, oltre mille i visitatori nelle festività

E' stato un vero successo il ritorno in presenza dell'esposizione "Presepi in Crusà" a Beinette.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il Gruppo Animatori Parrocchiale ha saputo organizzare con entusiasmo e in sicurezza la quinta edizione del concorso presepistico allestito nella Confraternita di S. Croce.

Oltre 35 opere sono state esposte e la mostra e la mostra ha registrato più di 1.000 presenze nel periodo tra il 24 dicembre e il 9 gennaio.

Come ogni anno sono state premiate le opere migliori per ogni categoria

Il primo premio per la categoria adulti è stato assegnato a Davide Cavallo e Alice Giraudo, seguiti da Rossana e Gimmy (2° premio) e dal Gruppo del Ricamo “I fili dell’amicizia” (3°).

Nella categoria bambini (fino ai 15 anni): primo classificato Federico Pellegrino, seguito da Ginevra Benza e Marta Chesta.

· Catechismo: al primo posto il gruppo di catechismo di 2° elementare, seguito dal Gruppo di catechismo di 4° elementare.

LPriTre le famiglie premiate nella relativa categoria: la famiglia Bottasso, la famiglia Bruno e la famiglia Burdisso

Infine nella categoria riservata alle scuole, hanno trionfato la scuola dell’Infanzia di Vigna, l'ACM Onlus Lurisia e la Scuola dell’infanzia di Beinette-Scuola Secondaria di Beinette.

"Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze, giovani e meno giovani che hanno lavorato per organizzare e allestire l’esposizione" - dicono dal Gruppo Animatori di Beinette - "alla BCC di Caraglio e al Comune di Beinette per il prezioso contributo economico, al circuito Presepi in Granda per averci aiutato a far conoscere la nostra iniziativa e soprattutto al nostro Parroco Don Luciano Bruno per l’immancabile sostegno! Vi diamo appuntamento al prossimo anno!".