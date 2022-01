Un successo le vacanze di Natale a Limone Piemonte: “Tante le presenze, ma manca ancora la neve”

È soddisfatto Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, dell’andamento generale delle presenze sul territorio comunale nel corso delle festività natalizie e di fine anno: “C’era gente a Limone, sia nel centro storico che nelle frazioni, e sulle piste, e questo ha permesso sia agli impianti che alle attività di commercio di lavorare bene”.



“Non ci possiamo lamentare, insomma, e non possiamo farlo nemmeno per quanto riguarda il primo weekend di gennaio – prosegue il sindaco - . Se possiamo fare però una richiesta è la discesa della neve; gli impianti hanno profuso un grande sforzo per poter aprire ma serve la neve per poter sperare (Covid permettendo) di realizzare le settimane bianche di febbraio”.



In quest’ottica, diventa ancor più interessante il progetto della tanto chiacchierata zipline: “Secondo l’ultimo aggiornamento che ho ricevuto si sta procedendo – dice il sindaco - , e presto si dovrebbe partire con il primo lotto”.



Lo sguardo, però, è sempre fisso sui numeri dell’andamento pandemico. “La variante Omicron, più contagiosa delle precedenti, ogni giorno aumenta i casi di positività in maniera esponenziale – aggiunge Riberi - e anche Limone è stata toccata, pur avendo una situazione ancora sotto controllo. Abbiamo annullato gran parte delle manifestazioni organizzate per le vacanze di Natale, anche se a malincuore; non bisogna abbassare la guardia, soprattutto adesso che le festività sono finite e potremmo avere una recrudescenza ulteriore dei contagi. Bisogna attenersi a quel che viene prescritto e richiesto dalle autorità sanitarie e continuare a usare attenzione agli assembramenti e i dispositivi di protezione individuale. Dobbiamo evitare di arrivare a un nuovo lockdown, non ce lo possiamo più permettere”.



In questa situazione di difficoltà, però, Riberi guarda con soddisfazione alla sua scelta di obbligare a indossare la mascherina anche all’aperto sul territorio comunale. Una scelta adottata da diverse amministrazioni comunali e poi ripresa da Regione e Ministero, e che a Limone è stata fatta rispettare dalle forze dell’ordine.