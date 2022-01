Verduno, salgono i ricoveri Covid: +50% nell’ultima settimana

Dopo i contagi, i ricoveri. Sebbene con proporzioni decisamente minori rispetto soprattutto allo scorso inverno, sembra seguire lo schema già visto nelle precedenti ondate della pandemia l’andamento delle ospedalizzazioni di pazienti Covid all’ospedale "Ferrero" di Verduno.



A una settimana di distanza, i 34 pazienti segnalati dall’Asl Cn2 lo scorso 3 gennaio sono infatti cresciuti a quota 51 (+50% in sette giorni). Invariato, a cinque, il numero di quelli in terapia intensiva.



In lieve ripresa, dopo il calo delle scorse settimane, il numero dei ricoveri ordinari, passati da 159 agli odierni 181.



Nel frattempo i casi di residenti "attualmente positivi" rilevati sul territorio di Alba sono arrivati a quota 1.000 (dati della piattaforma regionale), quasi il doppio del picco visto con la seconda ondata.



Sono invece 822 i positivi a Bra, 358 a Cherasco, 277 a Sommariva del Bosco, 173 a Canale, 131 a Diano d’Alba, 136 a Dogliani, 135 a Sanfrè, 122 a Pocapaglia, per citare i centri che in questo momento ne fanno registrare una maggiore presenza