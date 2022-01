Super Green Pass per accedere alle sale giochi: da quando è attivo?

Il Super Green Pass sarà attivo a partire dal 10 gennaio 2022 e le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò non sono esenti dal nuovo intervento del governo.

Il Decreto Festività, infatti, ha introdotto la possibilità di accedere a questi luoghi attraverso due canali: il completamente del ciclo vaccinale oppure la guarigione dal covid-19.

Sono state prima le attività di ristorazione ad accogliere il nuovo Super Green Pass come strumento per servire i propri clienti. Vediamo brevemente cosa è successo negli ultimi giorni nelle righe di seguito.

Super Green Pass obbligatorio per sale giochi

Come anticipato, dal 10 gennaio il Green Pass “rafforzato” sarà obbligatorio per giocare alle sale giochi fisiche presenti nelle nostre città. Il nuovo decreto del nostro Governo sostituisce il precedente intervento che consentiva alle persone di recarsi in un luogo al chiuso anche con il solo Green Pass “base”, ovvero quello ottenuto con il semplice tampone.

Pertanto, a partire da lunedì prossimo, le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale oppure che non siano guarite dal covid-19 dovranno fare attenzione alle possibili sanzioni e multe a cui vanno incontro se scoperte senza Super Green Pass.

Per chi fosse, invece, ancora sprovvisto di Green Pass “rafforzato”, può scegliere di giocare online sfruttando i bonus casino senza deposito . Sul web ci sono decine e decine di piattaforme che offrono opportunità di divertimento senza doverti minimamente muovere da casa.

Ti basterà avere accesso ad un dispositivo come PC oppure smartphone e tablet, collegarti alla tua piattaforma di casino online preferita e scegliere il titolo più divertente. In pochissimo tempo sarai immerso in un mondo completamente diverso fatto da rulli, simboli e vincite.



La diffusione della nuova variante di Covid-19, Omicron, ha avuto un impatto negativo sulla maggior parte dei casino terrestri. È il caso del casino di Campione d'Italia che avrebbe dovuto riaprire entro il 31 dicembre dello scorso anno ma a causa della recrudescenza della pandemia, la riapertura è stata differita.

A questa situazione, già di per sé complessa, si aggiunge anche il continuo spostamento di masse di utenti dai giochi offline a quelli online. Negli ultimi anni, complice anche la diffusione della pandemia, i giocatori sì sempre più abituati ad affidarsi a piattaforme di casino online per il loro divertimento con la possibilità di accedere a promozioni e bonus che offline non avrebbero mai trovato.

Tuttavia, le misure come il Super Green Pass consentono agli appassionati di poter tornare in totale sicurezza a vivere le sale giochi, sale bingo e sale scommesse più vicine a casa loro.