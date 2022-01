Al Toselli di Cuneo, per le domeniche a teatro, in scena "Il paese dei quadrati magici"

Per le Domeniche a Teatro, al Toselli di Cuneo, d omenica 16 Gennaio 2022 ore 17,30, COMPAGNIA IL MELARANCIO, in scena IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI

I colori sono come suoni che si fanno suonare dalle mie mani! diceva il pittore Paul Klee.

Un giorno, uno scrittore che sapeva ascoltare la musica dei colori, guardando i quadri di Klee, immaginò la storia colorata di un marinaio curioso. Aveva navigato in tutti i mari e aveva esplorato i paesi più strani: un giorno approdò su un'isola misteriosa, dove regnava un principe tiranno che impediva a chiunque di divertirsi, di suonare e di ballare rendendo il suo popolo spento e rassegnato. Sarà il marinaio, dopo una serie di prove da affrontare, a guidare tutti alla riconquista della libertà.

Lo spettacolo, una coproduzione tra la Compagnia Il Melarancio e il Cada Die Teatro di Cagliari si ispira al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei quadrati magici” e all’opera di Klee: un suggestivo viaggio tra suoni,narrazione e visioni che tocca il giovane pubblico con una storia valoriale che parla di libertà, di lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione.

Età consigliata dai 5 anni

Ingresso intero 6.00 euro

Ingresso ridotto 5.00 euro sotto i dieci anni, cral convenzionati, acli

Gratuito sotto i tre anni

PREVENDITA

I biglietti saranno acquistabili dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 8.30 alle ore 15.00 presso O­fficina piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo.

La prevendita in ufficio consente la scelta di una poltrona numerata.

RISERVA ON LINE TRAMITE E-MAIL

La riserva on-line tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti interi, ridotti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva. I biglietti saranno disponibili al botteghino il giorno dello spettacolo fino a 20 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i biglietti verranno rimessi in vendita ad altri spettatori.

Le mail dovranno pervenire entro le ore 15.00 del venerdì precedente lo spettacolo al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva.

E’comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass e della mascherina ffp2 sopra i 12 anni e dai 6 anni di mascherina ffp2.

Per info e chiarimenti:

Compagnia Il Melarancio

Piazzetta del Teatro 1 - 12100 Cuneo

0171 699971 – 347 9844570

biglietteria@melarancio.com

www.melarancio.com