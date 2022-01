San Giuliano di Roccabruna: il successo della 1^ edizione di "Tutti in carrozza da Babbo Natale”

La consapevolezza di vivere un Natale ancora di limitazioni a causa del covid, il desiderio però di riuscire comunque a fare qualcosa di bello, regalando sorrisi a grandi e piccini. A San Giuliano di Roccabruna era stata così organizzata, con grande soddisfazione e successo, la 1^ edizione di “Tutti in carrozza da Babbo Natale”.



Ora, al termine di questo periodo di feste natalizie, gli amici e collaboratori di San Giuliano desiderano ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e aiutato a realizzare questa bella iniziativa.



"Da una battuta, da un’idea buttata lì, con il contributo di tutti siamo riusciti a creare una bella manifestazione, creando una bella atmosfera per tutti i bimbi che hanno potuto salire a S.Giuliano e in carrozza, dalla chiesetta bianca, hanno potuto raggiungere la casa di Babbo Natale.

Grazie alla collaborazione dei residenti di borgata Gautero, l’arrivo alla casetta era molto suggestivo; ci ha raccontato Babbo Natale che era molto emozionante vedere i bimbi e le loro mamme arrivare a bocca aperta davanti alla casetta e ancor di più quando, invitati dall’elfo di turno in servizio ad entrare per consegnare la lettera a Babbo Natale in persona.

Ancora una volta abbiamo riscontrato che con la buona volontà, ognuno con le proprie idee e competenze, tutti disposti a confrontarsi, senza pregiudizi, si riesce a creare qualcosa di bello e appagante, soprattutto se si strappano sorrisi ai bambini".



Davvero in tanti! Il prezioso supporto da parte dei vari enti e la grande disponibilità delle persone: "Tutto questo è stato possibile grazie, in primis, alla collaborazione logistico-economica del Comune di Roccabruna, dell’Unione Montana Valle Maira che ci ha messo a disposizione tre gazebi, di tutte le persone che hanno lavorato: chi per costruire la capanna di Natale esposta davanti alla Chiesa, chi con grande maestria ha creato le statue per farci rivivere la Natività, chi ha realizzato gli addobbi floreali e luminosi, ai nostri elfi che hanno curato la parte logistica, la sicurezza sul percorso e l’attività di intrattenimento dei nostri piccoli amici in attesa della carrozza.

Un grande grazie e un vero augurio da parte di tutti noi per un sereno 2022 va naturalmente a tutte le Ditte e esercizi commerciali che ci hanno sostenuto, fornendo materiale gratis o a prezzo agevolato:

Belliardo Renato Impianti elettrici – Aldea dolciumi per i cioccolatini – Cartoleria Jolly per il materiale dei laboratori – Forneria artigianale Cavanna per i biscotti – Abello Andrea per i bracieri – Aimar Andrea per i trasporti e logistica – Il Germoglio per le bevande – La Crota del Luv per la fornitura del vino per il vin brulè – Stark porte blindate per la fornitura dei Babbi Natale - Acqua S.Anna per l’acqua ed i thè – La Dolce Vita per caffè – the – cioccolate e cappuccini – Alimentari Laura per le caramelle – e per ultima ma non ultima, Aimar Irene, che ha reso ancora più suggestiva l’atmosfera grazie ai suoi costumi degli Elfi e Babbo Natale, gentilmente offerti per l’occasione.

Grazie a Roberto Arnaudo per la disponibilità, a Brisky per la preparazione del vin brulè e… GRAZIE a coloro che possiamo aver dimenticato e a coloro che con sincerità, quando hanno saputo dell’arrivo di Babbo Natale, sono venuti a ci hanno detto: Se avete bisogno, io ci sono. Grazie.

Un grazie alla Banca di Caraglio per il sostegno economico, ai conduttori delle carrozze che con la loro disponibilità hanno fatto provare emozioni nuove a tutti i bambini trasportati sulle loro carrozze trainate da belli e docili Merenz.

Grazie a don Marco per la disponibilità e la collaborazione.

Grazie anche a chi, in forma del tutto anonima, non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla manifestazione. GRAZIE, GRAZIE A TUTTI!!!"



Infine, un messaggio speciale per tutti i bimbi: "Babbo Natale, visto che siete stati bravi, ci ha promesso che per il prossimo anno cercherà di fermarsi due giorni alla casetta…. Quindi, tutti buoni e …. Chissà!!".