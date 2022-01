PNRR: opportunità e rischi. Continuano gli appuntamenti dell'Associazione Benecomune

Ritorna la Scuola di Politica di Benecomune con un nuovo appuntamento mensile, dopo aver parlato di Lavoro dopo il Covid e dell’enciclica Fratelli Tutti nei primi eventi dell’anno appena concluso.

Argomento di forte attualità che ha visto nelle ultime settimane arrivare i primi finanziamenti in Provincia di Cuneo ai comuni maggiori e a novembre scorso a molti piccoli comuni. Una opportunità che avrà nei prossimi mesi scadenze importanti, non solo per gli enti locali ma anche e soprattutto per la Sanità Pubblica, con la possibilità di accedere a fondi molto significativi che potranno cambiare l’assetto dei servizi e le strutture a disposizione nei prossimi anni.

Parliamo naturalmente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro del dibattito e dei desideri di tante amministrazioni pubbliche, con i suoi bandi e le opportunità in essi contenute. Ma in quali direzioni occorre muoversi? Quali sono gli elementi che occorre avere ben chiari per fare degli investimenti realmente impattanti sul territorio? I presupposti che stanno animando molti progetti sono quelli giusti?

Il PNRR rappresenta sicuramente una opportunità irripetibile, ma occorre allo stesso tempo essere consapevoli del dopo, ovvero che ogni investimento va poi gestito e messo in funzione, in una parola deve poi essere sostenibile.

L’associazione Benecomune, in collaborazione con il Forum Diseguaglianze Diversità, propone una serata di informazione e approfondimento con la partecipazione della dottoressa Sabina De Luca, già Dirigente della Pubblica Amministrazione e componente del Coordinamento del Forum. Ha dedicato la gran parte della sua vita professionale alle politiche di coesione, prima con attività di ricerca e successivamente all’interno della Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri) dove ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Direttore Generale e di Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione responsabile del coordinamento dei programmi e interventi finanziati dalla politica di coesione, comunitaria e nazionale, in Italia. Da ultimo ha diretto il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei di Roma Capitale.

“PNNR: opportunità e rischi” è in programma lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 21, solamente in versione online, a causa della situazione pandemica in corso, in diretta live YouTube su www.benecomune.info/diretta, con l’intervento di Sabina De Luca e la possibilità di fare domande in diretta, moderate da Sergio Oggero che conduce l’evento.

L’evento come al solito sarà altresì trasmesso sulla pagina Facebook di Benecomune all’indirizzo https://www.facebook.com/Ass.BeneComune dove è possibile seguire tutti gli aggiornamenti sull’evento. Tutte le info sulla Scuola di Politica sul sito www.benecomune.info.