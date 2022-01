Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: giovani atleti monregalesi ok a Venaria Reale

Buona prova di squadra per i “giovani” dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che domenica mattina hanno preso parte alla prima corsa campestre del calendario piemontese.

I migliori della giornata sono stati Matteo Garelli (4’15”) e Riccardo Prette (8’46”) che si sono piazzati al 5° posto nelle rispettive categorie ragazzi (1 km) e cadetti (2 km).

In quest’ultima hanno preso parte anche Antonio Boetti, nono al traguardo in 9’21” e Giulio Toppino 24° in 11’55”. Tra le ragazze Giulia Toscano ed Aurora Dadone sono giunte appaiate in 5’39”.