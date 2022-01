Biathlon: show degli atleti cuneesi ai Campionati Italiani di Forni Avoltri, tutti i piazzamenti

Un'altra giornata di festa per il biathlon piemontese ai Campionati Italiani giovanili di biathlon, organizzati alla Carnia Arena di Forni Avoltri, sotto la guida esperta dell' ASD Monte Coglians e dello Sci CAI Trieste.

Il programma di domenica ha visto disputarsi le prove ad inseguimento dove, nella categoria Juniores femminile, la cuneese del centro sportivo Esercito Gaia Brunetto ha confermato quanto fatto nella sprint del giorno precedente: medaglia d'oro per lei.

In campo maschile, il buschese Nicolò Giraudo (Alpi Marittime) migliora il risultato della sprint e, grazie a una buona prova sugli sci e due soli errori al poligono, è medaglia d'argento dietro solo al carabinieri Michele Molinari. Stefano Canavese, nonostsnte una prova perfetta al poligono, è 4° a 1'38''.8 dalla testa.

Nella categoria giovani, rimonta anche per Matilde Salvagno (Alpi Marittime) che chiude la prova al 5° posto; più fallosa la compagna di squadra Francesca Brocchiero (Alpi Marittime) che con 7 errori al poligono taglia il traguardo in 15ª posizione.

Nella categoria Giovani, il miglior piazzamento dei piemontesi è di Marco Barale (Fiamme Oro) nella gara vinta dal compagno di squadra Nicolò Betemps. Con un solo errore al poligono, Mattia Bottasso (Valle Pesio) chiude la sua prova al 10° posto, mentre Riccardo Fenoglio (Alpi Marittime) è 13°.

Sorrisi, tra gli Aspiranti, per Nicola Giordano e Carlotta Gautero: entrambi si aggiudicano il titolo italiano. I due atleti dello sci club Alpi Marittime confermano il loro stato di forma: Carlotta Gautero, nonostante gli 8 errori al poligono, è stata bravissima ad amministrare le forze per lo sci di fondo. La compagna Fabiola Miraglio Mellano è 4ª a 48'' dalla testa. Alice Gastaldi e Anna Grosso, atlete dello sci club Valle Pesio, chiudono la loro giornata rispettivamente in 14ª e 28ª posizione. Nicola Giordano migliora, quindi, il già più che positivo risultato ottenuto il giorno prima, e sale sul gradino più alto del podio lacsiandosi alle spalle, per una manciata di secondi, l'altoatesino Adam Ferdick ed il compagno di squadra Michele Carollo (Alpi Marittime) a 27''. Il vincitore del giorno precedente, il cuneese Paolo Barale (Alpi Marittime), falloso al poligono, chiude il 7ª posizione. 11ª e 26ª posizione per Nicolò Aime e Tommaso Peano, atleti delle Alpi Marittime.