Calcio: esordio in Serie A per il fossanese Luca Gemello!

Grande soddisfazione per il portiere fossanese Luca Gemello che ricorderà, verosimilmente per sempre, la data odierna, 10 gennaio 2022.

E' infatti il giorno dell'agognato esordio in Serie A, per di più dal primo minuto ed in una partita di assoluto prestigio.

Gemello ha difeso la porta del suo Torino nell'incontro della 21^di campionato contro la Fiorentina, lanciato nella mischia da Juric viste le assenze di Milinkovic-Savic e Berisha.

Puntuali anche i complimenti via social del Fossano Calcio, dove Luca è cresciuto esordendo all'età di 15 nel campionato di Promozione.