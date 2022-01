Calcio Serie D: comunicate le date dei recuperi

Attraverso un comunicato ufficiale la LND ha reso note le date di alcuni recuperi di partite non disputate nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda il girone A stata programmata per domenica 16 gennaio Ligorna-Caronnese, incontro della 17^giornata.

Fissate per mercoledì 19 gennaio, invece: Bra-Sanremese, Asti-Pont Donnaz, Chieri-Fossano, Varese-Caronnese, Gozzano-Derthona e Imperia-Casale, partite valide per la 15^giornata. In programma per martedì 18 Borgosesia-Saluzzo (15^giornata di campionato).

La federazione ha anche comunicato alle società interessate la possibilità di anticipare al 16 le gare del 19, previa richiesta congiunta.