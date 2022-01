Hockey: la Lorenzoni Bra si è aggidicata l'evento dedicato alla categoria Master

Gli ultimi giorni delle feste sono stati "ricchi" di hockey con tre concentramenti giovanili e le Finali del Master Uomini e Donne.

Le giovani di Massimo Anania e di Alina Fadieieva sono state impegnate all'Epifania a Pinasca e nelle giornate a seguire a Torino nella categoria Under 14 nella quale hanno portato con netti risultati la qualificazione alle Finali che si disputeranno proprio a Bra al Libellula il 12 e 13 febbraio.

Pure nella categoria under 18, al Brasport la Lorenzoni BPER, pur incompleta, ha meritato la qualificazione, in seconda posizione, per le Finali Nazionali che si terranno in Basilicata il 29 e 30 gennaio.

L'evento clou è stato, però, quello dei Master: una tre giorni di gare svolte nei due palazzetti braidesi con la partecipazione di squadre da tutta Italia, uomini e donne over 40, 50 e 55.

Per la categoria femminile è risultata vincitrice la squadra Master della Lorenzoni e per quella maschile, al primo posto, l'over 40 del Torino e l'over 60 di Bologna.

viPresenti, alla premiazione il Sindaco della Città con l'assessore Messa all' impiantistica sportiva, colpitissimi dallo spirito agonistico espresso da ex atleti cagliaritani padovani, romani, siciliani ed emiliani che hanno nel tempo fatto la storia del loro amatissimo sport per il quale assolutamente non intendono ancora appendere il bastone al chiodo.