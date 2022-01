Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì sconfitto in casa dal Lagonegro, il libero Mattia Raffa: "Noi non molliamo" (VIDEO)

Ieri pomeriggio il Vbc Synergy Mondovì è stato superato in casa dal Cave del Sole Lagonegro. I lucani degli ex Mario Barbiero e Matteo Pistolesi si sono imposti per 1-3 in rimonta, dopo aver perso il primo set per 27-25.

Un passo falso che ha finito per complicare sempre di più la corsa alla salvezza degli uomini di coach Denora, relegati all'ultimo posto in classifica. La squadra Biancoblù, tuttavia, continua a credere nella rimonta, come confermato ai nostri microfoni dal libero Mattia Raffa, intervistato al termine del match: