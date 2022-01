Bra, la storica bottega il "Pinzimonio" ha chiuso i battenti il 31 dicembre

La storica bottega il "Pinzimonio" di Bra ha chiuso i battenti il 31 dicembre scorso. Ecco il ricordo del braidese doc Pino Berrino.

La gente passa sul marciapiede di via Vittorio Emanuele all’altezza del numero cinquantotto, si ferma davanti al “Pinzimonio”, guarda la serranda di un verde gaio.

Dovendo dare una definizione non esiterei un attimo a descriverlo: un colore genuino d’altri tempi, quando l’allegria si sposava con la semplicità. Anche il negozio, o meglio, la bottega lì dietro è così, da quel primo aprile 2014 quando apparve già impregnata di pittoresca personalità: le pareti colorate di un giallo discreto eppur incisivo, la frutta e la verdura, la migliore sempre, esposte come tanti quadri d’autore allineati e pronti per essere consegnati al cliente dalle mani di Teresa Sigliano, la titolare (sin dai tempi dell’infanzia ha lavorato nel settore e i mercati di Alba, Bra, Carmagnola la videro presente e attiva) o dal marito Federico Ratti, che insieme ti regala sempre una gustosa battuta, e le clienti, specialmente loro, se ne escono con i cuori e i pacchetti colmi di un sano buonumore da tenere come un tesoro.

Appena fuori potrebbe svanire, ingoiato da quel mondo che non sa più sorridere, dire “grazie!”, chiedere “per favore”, e che lì, avevano scordato per cinque minuti appena, o anche meno. Teresa e Federico, sono anche veloci a servire, e quando c’è la sorella Cecilia e i figli – Marco insegna matematica al Vallauri, Luca laureato in scienze motorie è campione di Full Contact – il negozio rinnova con celerità gli estimatori di cose buone per lasciare il posto ad altri avventori, senza nulla togliere a quell’armonia di fondo - appartenuta ai sempre più sfocati anni cinquanta e sessanta - che si respira, mischiata ai profumi della merce.

Non c’è riuscito neanche il Covid – con i clienti costretti fuori ad aspettare il proprio turno – a rompere l’incantesimo. Il maledetto virus si è vendicato di questo mancato danno, colpendo pesantemente proprio Teresa, ma anche in quel caso ha vinto lei… .

Ho voluto parlare di quella bottega usando, un ultima volta, il presente. La serranda verde si è definitivamente chiusa sull’incantesimo del “Pinzimonio” la sera del 31 dicembre 2021. Quando, e se riaprirà, svelerà altri scenari, altre realtà... . La gente ferma sul marciapiede adesso legge il biglietto bianco che ruba, al verde d’altri tempi, pochi centimetri quadrati, ma non lo deturpa. Le parole di saluto, di ringraziamento, di affetto vero rivolte ai clienti, scaldano il cuore di chi legge: profumo antico, proprio come quei colori, quegli odori, quei sapori… .