Sarà una coppia peruviana a creare i 'rubatà' della "Vecchia forneria" di Chiusa di Pesio

Cambio di gestione "storico" alla panetteria ‘La vecchia forneria’ di Chiusa di Pesio, dopo 76 anni di attività e ben due generazioni della famiglia Mattalia coinvolte.



A subentrare a Lino Mattalia, 59 anni, titolare sino a pochi giorni fa, una coppia di trentenni originari del Perù, José Huata (che già lavorava nel negozio da sette anni) e Naith Barreto. Stefano Mattalia - fondatore dell'esercizio e papà dell'ultimo proprietario - faceva il panettiere durante la guerra a Saint Dalmas de Tende e, poi, a Pianfei. Ha aperto la panetteria di via Carle Fratelli nel 1945 dopo il ritorno dal fronte in Russia. Lino era entrato ufficialmente in panetteria negli anni ‘80, dopo gli studi da perito elettromeccanico.



José è in Italia da 11 anni, Naith da sei, e arrivano da un piccolo paese delle Ande che si chiama Junìn, a 4.400 metri d'altitudine: curiosamente, pur avendo conoscenze in comune, il loro amore è nato proprio in Italia.



"Dopo aver fatto lavori di diverso tipo sono stato assunto in panetteria - ci racconta José - . Mi sono trovato bene sin da subito, il lavoro mi ha aiutato a imparare a leggere e scrivere in italiano e mi ha mostrato come con la volontà, l'impegno, la determinazione e l'ascolto tutto sia possibile".



All'inizio, in panetteria, José si è occupato delle consegne ma successivamente ha anche imparato a fare il pane. E si è creato una famiglia propria: "Io e Naith abbiamo una bimba di tre anni e un'altra piccola in arrivo" dice, sottolineando però l'importanza della sua 'famiglia italiana', la famiglia Marro.



Chiusa di Pesio, insomma, è diventata luogo di realizzazione dei sogni di José e Naith: "Crediamo che in paesi piccoli come Chiusa si viva meglio, e la gente sia più accogliente e ospitale. Per questo abbiamo deciso di prendere in gestione la panetteria".