Record nel 2022 per il gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ con 33mila iscritti

33 mila iscritti vicini e lontani riuniti in un gruppo Facebook.

Questo è il record raggiunto, all’alba del 2022, da ‘Bra. Di tutto, di più’, che ha come fondatore e amministratore Enrico Sunda.

In quasi 9 anni, precisamente dal 2 agosto 2013 (anno di nascita), si è trasformato da piccola community dedicata agli scambi e alle curiosità, in un’importante realtà digitale con una media di oltre un centinaio di post pubblicati ogni giorno.

Un vero e proprio boom, che coinvolge molti braidesi (e non) che rimangono così in contatto con la vita della città. L’intenzione è semplicemente quella di condividere le sensazioni, le emozioni e i ricordi nel rispetto di un regolamento ben preciso. Non c’è spazio per la polemica, per commenti offensivi o discussioni politiche ed è proprio questo probabilmente l’ingrediente vincente.

Sul gruppo si parla di qualsiasi cosa, purché con rispetto e oggi è a tutti gli effetti un gruppo da primato. Si parte come ogni altro gruppo social: invio di amicizie, una persona tira l’altra, un vero e proprio tam tam, che ha innescato un effetto domino attraverso la continua pubblicazione di spunti di discussione da parte degli utenti.

E poi ci sono i consueti post di foto, video, annunci, eventi, lauree, amici a quattro zampe, avvisi, suggerimenti e articoli di cronaca per una crescita sempre più costante. Una vera e propria piazza virtuale in grado di attirare l’attenzione di tantissimi braidesi, molti ormai residenti altrove e sempre legati alla propria terra, ma anche dei molti curiosi o turisti che iniziano a mostrare il desiderio di recarsi a Bra.

“È anche questo il compito del gruppo: dare informazioni utili alla collettività attraverso uno strumento che favorisce la relazione tra le persone”, ha spiegato Enrico Sunda, aggiungendo: “Siamo un gruppo aperto a tutti, non solo ai braidesi, a tutte le persone che hanno messaggi positivi e per chiunque voglia contribuire al senso civico con segnalazioni oppure esaltare e rammentare la bellezza, la storia e le tradizioni di Bra”.

Il gruppo ‘Bra. Di tutto, di più’ non è solo digitale, bensì è coinvolto anche per iniziative reali; ne è l’esempio la famosa mascherina creata con lo scopo di uscire dal virtuale e guardarsi negli occhi, condividendo le stesse passioni ed emozioni. In questo modo i membri hanno l’opportunità di (ri)conoscersi, chattare, raccontare le proprie esperienze e le proprie impressioni, rafforzando così quella voglia di appartenenza ad un qualcosa di davvero importante, tanto che se non si ha niente da fare o pubblicare una sbirciatina a ‘Bra. Di tutto, di più’ la si dà sempre.

Non è tutto, da una costola del gruppo, il 6 febbraio 2014, è nata anche ‘Bra e dintorni’, che raccoglie a 360° tutte le informazioni utili per conoscere a fondo il territorio braidese: curiosità, eventi, notizie, storia, hotel, ristoranti, feste, negozi… In poco tempo ha raggiunto un grande successo, guadagnando un sacco di consensi.

Per non farsi mancare nulla Enrico Sunda ha anche creato una sezione dedicata al Caffè Letterario di Bra, per rivivere le emozioni degli incontri trasmessi online sul gruppo ogni terzo giovedì del mese alle ore 21. Piace anche l’appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio con lo spazio dedicato alla lettura, con recensioni di libri che richiamano l’attenzione di un pubblico capace di interagire, postando like e commenti.