A Mondovì il seminario “Introduzione alla gelsicoltura e bachicoltura”

Nella provincia di Cuneo, soprattutto nella zona pianeggiante, fino alla soglia degli anni Cinquanta del secolo scorso, si potevano trovare mediamente una cinquantina di gelsi per ettaro e molte famiglie contadine, e non, avevano in casa una piccola “bigatteria”, un piccolo allevamento di bachi da seta.

La concorrenza delle fibre artificiali molto più economiche riduceva fino a farla scomparire la bachicoltura (l’ultimo grande mercato di bozzoli di Cuneo si svolse nella primavera del 1958). Finita quest’ultima anche i gelsi si fecero più radi riducendosi a poche unità per ettaro.

Ultimamente, tuttavia, vi è una riscoperta dell’importanza di questi alberi per l’economia e il paesaggio rurale.

Un interessante progetto promosso dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (DISAFA) e dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino intitolato “Gelso-net” ripropone la razionale coltivazione del gelso e l’allevamento dei bachi da seta (clicca qui per vedere la presentazione del progetto).

Il Comizio Agrario di Mondovì è tra i portatori d’interesse per il progetto “Gelso-net” e vuole fare la sua parte promuovendo il seminario “Introduzione alla gelsicoltura e bachicoltura”; due serate condotte dall’agronomo Marco Allasia per tutti coloro che desiderano impiantare un gelseto e/o iniziare ad allevare bachi da seta.

Il primo incontro è in programma il 20 gennaio 2022. Si parlerà del gelso: storia, caratteristiche botaniche, specie e varietà; provenienza, gelso nella storia; coltivazione; avversità e metodi di difesa; prodotti del gelso; gelso e baco “un legame millenario”.

L’incontro successivo, il 27 gennaio 2022, verterà sulla bachicoltura: ciclo biologico del baco da seta; tecnica di allevamento; riscoperta dell’allevamento del baco da seta a Racconigi; breve cronistoria della civiltà della seta a Racconigi.

Le serate sono sia in presenza (se non ci saranno ulteriori restrizioni anti Covid), presso la sede del Comizio Agrario, in piazza Ellero 45 a Mondovì (nel pieno rispetto delle norme anti Covid) dalle ore 20,30 alle ore 22,00; sia in remoto attraverso una piattaforma Zoom (richiedere il link per connettersi all’evento).

In entrambi i casi occorre prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto).

Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto (Comizio Agrario - piazza Ellero 45, Mondovì- seminari@comizioagrario.org - 017442114 - orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).