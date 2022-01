A scuola di Primo Soccorso 2022: online la conferenza stampa di presentazione

A scuola di primo soccorso: le prime novità

Circa settantamila episodi di arresto cardiaco all’anno in Italia, per una media di 3 al giorno nella sola provincia di Cuneo. A livello nazionale, soltanto il 7% dei pazienti sopravvive, e, dopo un mese, quella percentuale si abbassa ulteriormente, attestandosi appena al 3%.

Numeri che fanno riflettere, ancor di più se confrontati con le statistiche d’oltreoceano: a Seattle, negli Stati Uniti d’America, o in Canton Ticino in Svizzera, il totale dei sopravvissuti tocca il 40%.

Un divario decisamente ampio, che trova giustificazione nelle differenze in termini di formazione a livello scolastico: in America le tecniche di primo soccorso sono entrate nelle aule fin dal 1982, da noi l’attenzione al tema sta germogliando solo in questo periodo.

Questo basta a intendere il ruolo di assoluta importanza che riveste il progetto “A scuola di primo soccorso”, nato dall’unione di intenti di tantissime Associazioni di pubblica assistenza del territorio cuneese sotto l’egida di Anpas, Croce Rossa Italiana e Confraternita delle Misericordie.

Esse, operanti in partnership con il Rotary Club Canale Roero (che cura la parte “psicologica” del progetto) e con le istituzioni (Provveditorato agli studi di Cuneo, ASL CN1, ASL CN2, sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, Numero Unico dell’Emergenza 112) sono il cuore pulsante della progettazione e dell’azione sul campo.

La conferenza di presentazione stampa online

Padrone di casa della conferenza stampa di presentazione del progetto “A Scuola di primo soccorso 2022” sarà il Banco Azzoaglio di Ceva, main-sponsor annuale. L’evento, a causa delle restrizioni COVID andrà in scena esclusivamente in modalità online venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 18:00.

Il link (di Microsoft Teams, disponibile all’interno dell’invito allegato al presente comunicato) sarà attivo dalle 17,45.

Catalogo provinciale.

A rimarcare l’imprescindibilità dell’iniziativa è il suo inserimento all’interno del catalogo provinciale varato dal Provveditorato agli Studi in collaborazione con l’ASL CN1 e ASL CN2, dedicato alla formazione extracurricolare e teso alla divulgazione del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo grado, che potranno contattare direttamente i referenti del progetto “A scuola di primo soccorso” al fine di promuovere un’opera di sensibilizzazione nei confronti di un autentico argomento salvavita.

Come già avvenuto in passato, gli obiettivi che si intendono perseguire sono l’ampliamento del bagaglio di conoscenze e l’apprendimento delle manovre salvavita, la trasmissione della catena di soccorso, l’approfondimento sul buon uso del pronto soccorso e dell’emergenza territoriale.

Il progetto coinvolgerà tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado, con incontri interattivi teorico-pratici della durata di cieca 90 minuti, all’interno dei quali, le lezioni saranno integrate con la visione di diversi contenuti audiovisivi interattivi (disponibili poi anche online sui canali social, a disposizione di tutta la popolazione) e dalla simulazione pratica degli studenti, con l’ausilio di manichini appositamente ideati per ragazzi in età scolare, acquistati dalle associazioni di volontariato con il patrocinio del Rotary Club Canale Roero.

Vera novità dell’anno, sarà la parte di incontro coi ragazzi guidato da un team di psicologi proposto e patrocinato proprio dal Rotary Club Canale Roero, i quali per la prima volta nella storia del progetto, attraverso una piccola lezione ed esercizi dedicati, affronteranno i temi inerenti “il timore dei ragazzi di fronte all’emergenza”.