Ancora nessuna notizia della 52enne scomparsa da Barbaresco

Non si hanno ancora notizie, al momento, di Paola Conterno, allontanatasi dalla sua abitazione in frazione Tre Stelle di Barbaresco nella giornata di domenica 9 gennaio a bordo della propria auto (una Panda di colore grigio metallizzato con targa DV676JN), poco dopo avere pranzato insieme al marito, e che da allora non ha più dato notizie di sé.

La donna, 52 anni, di professione infermiera, è originaria di Monforte d'Alba, ma vive da tempo nella frazione a metà strada tra Barbaresco e Treiso.

Nelle scorse ore il Comune di Barbaresco ha diramato un appello affinché chiunque si imbatta nell’auto della donna avvisi il 112. Nel frattempo la Prefettura ha attivato il piano ricerche, mentre già nella giornata di ieri, lunedì, amministratori del paese e volontari della Protezione civile, insieme alle forze dell’ordine, hanno battuto la zona alla ricerca di elementi utili al suo ritrovamento. "Siamo chiaramente preoccupati – confema il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi –, speriamo di avere presto buone notizie e che possa fare rientro a casa".