Candidature aperte per il Servizio Civile alla biblioteca e al castello di Govone

Aperte fino al 26 gennaio le candidature per il nuovo progetto del Servizio Civile Universale 2022 dal titolo ‘Biblioteche nel territorio: la cultura a portata di mano’ della Biblioteca Popolare di Govone.

Durata del progetto: 12 mesi

Impegno settimanale: 25 ore

Rimborso mensile: 444,30 €

Possono presentare domanda ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti).

Il progetto prevede una parte di lavoro al Castello Reale di Govone, una parte in biblioteca, una parte in archivio e attività sui canali digitali. Sono previste inoltre attività con le scuole (visite guidate in biblioteca, attività di lettura e ricerca con i ragazzi) e attività di lettura alla casa di riposo, in linea con le normative Covid.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 26/01/2022 ore 14.

Per iscriversi è sufficiente avere lo Spid e presentare la richiesta di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Se fare esperienza per il bene del territorio vi incuriosisce, saremo felici di conoscervi e di accogliervi!

Tutte le informazioni di dettaglio sul sito del Comune di Asti nella sezione dedicata al Servizio Civile o direttamente al link https://asti.etrasparenza2.it/archivio16_procedimenti_0_24020_22_1.html

Per maggiori info:

https://www.politichegiovanili.gov.it/ sezione “Per gli operatori volontari"

www.scelgoilserviziocivile.gov.it