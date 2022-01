Obbligo di green pass a scuola e vaccini ai minorenni, Lauria dice no

"Borgna si sente ancora il sindaco di tutti? Esistono differenze tra studenti vaccinati e non vaccinati tali da legittimarne uno a scapito dell'altro? Le scuole della città sono davvero a norma e sicure?"

Sono due le interpellanze che il consigliere comunale di Cuneo "Beppe" Lauria presenterà nel primo consiglio comunale del 2022, entrambe incentrate sull'andamento della pandemia da Coronavirus, la gestione delle vaccinazioni e le misure relative alle scuole.

"Sindaco è responsabile, assieme al consiglio comunale, della salute della popolazione del suo territorio - aggiunge Lauria - . E si è sempre detto intenzionato a essere il sindaco "di tutti". Ma ha firmato, insieme ad altri sindaci, il documento di richiesta al governo relativo all'estensione della necessità di esibizione dei green pass agli alunni, pena il ricorso obbligatorio alla dad. Inoltre, nonostante l'appello di illustri scienziati, virologi e premi Nobel, la vaccinazione dei minori è diventata pratica quotidiana anche a Cuneo".

Il consigliere ha anche chiesto al sindaco di ricevere il nuovo modulo in merito al consenso informato per la vaccinazione di minori. Ma continua a sostenere che il ricorso alla dad e al green pass obbligatorio per gli studenti sia "un atto discriminatorio rispetto al diritto allo studio": "Si tratta di un diritto costituzionale che tutti, anche Borgna, dovrebbero difendere. Nessuno si dovrebbe permettere di dividere gli alunni tra vaccinati e non vaccinati, una becera e preoccupante discriminazione".