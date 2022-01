La bella storia di Matteo, 18enne con la sindrome di Down: dallo stage al lavoro in una gastronomia di Cuneo

“Per tanti ragazzi e genitori questa poteva essere un’esperienza qualsiasi mentre per noi è stata davvero una cosa straordinaria che speriamo, diventi un buon esempio da seguire per tante altre ditte del Cuneese” - dice la mamma, Caterina Lanza - “Per Matteo quest’avventura lavorativa è stata davvero importante sotto ogni punto di vista! Fin dai primissimi giorni dello stage Gennaro e il suo staff hanno cercato di capire e comprendere Matteo, punti di forza e debolezze, per valutare in quale ambito era più utile il suo lavoro. L’hanno accolto e fatto sentire parte della squadra così che anche lui è stato invogliato a dare il meglio e tutt’ora continua ad andare lì nei weekend sempre tramite la scuola! Questo lavoro e le persone dello staff… per lui questa è un’esperienza davvero memorabile! Per questo ringrazio di cuore Gennaro e auguro alle altre famiglie, come la nostra, di avere la fortuna di incontrare persone come lui e sua moglie! Perché vedere come loro credano nelle potenzialità dei nostri figli è una cosa non da poco!