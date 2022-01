"Non siamo untori né carcerieri": lo sfogo di una Oss del Tapparelli contro gli attacchi sui social

Alcuni attacchi sui social di alcuni giorni fa “cattiverie gratuite”, come le definisce, muovono uno sfogo contenuto nella lettera inviata al giornale da parte di Viviana Conforti Responsabile O.S.S. Rsa1 della residenza Tapparelli di Saluzzo.

Risponde a commenti su facebook, all’”accusa” di avere una famiglia e una vita fuori dal luogo di lavoro, di essere ipotetici portatori del virus all’interno, ribadendo la professionalità e l’impegno degli operatori che, da due anni, combattono nella struttura contro il Covid, seguendo le direttive ministeriali di sicurezza anticontagio, a tutela della salute degli ospiti, 120 oggi circa, tutti negativi allo screening di ieri.

Da ieri, 10 gennaio la direzione del Tapparelli in accordo con la direzione sanitaria ha infatti deciso, in via precauzionale, di chiudere nuovamente l’accesso a parenti ed esterni, consentendo solo visite protette in modalità “al vetro” presso il centro diurno del complesso con un appuntamento a settimana, pur restando fissa la possibilità della videochiamata settimanale.

Questa la lettera:

"Gentilissimo Direttore,

mi permetta attraverso le pagine del suo giornale di esternare il mio disappunto, dolore e rammarico circa alcuni post che, ciclicamente, vengono postati e commentati su di una pagina locale di un noto social network. Premetto che sono un’operatrice socio sanitaria presso la Residenza Emanuele Tapparelli d’Azeglio. Sono due anni che combattiamo quotidianamente con il Covid, in tutte le sue sfaccettature.

Due anni difficili, pieni di paure e di dubbi, con la consapevolezza di dover gestire persone “fragili” in tutti i sensi. Veniamo accusati di avere una “vita” al di fuori del lavoro, di essere untori e carcerieri, di far morire di crepacuore i nostri anziani...

Questo, dopo due anni di enormi sacrifici, attenendoci scrupolosamente a tutti i protocolli ministeriali, guidati sapientemente e coerentemente dai nostri responsabili, non è più tollerabile.

Non posso più tacere dicendomi che tanto sono solo chiacchiere da bar, sfoghi e provocazioni di parenti che per necessità hanno dovuto inserire i propri cari nella nostra struttura, che comunque la mia professionalità vale più di mille insulti...No, ora basta!

Leggere certi commenti fa male. Fa male perché in tutto quello che facciamo ci mettiamo il cuore e l’anima. Fa male perché è impensabile anche solo immaginare che qualcuno ci accusi di avere una famiglia fuori dal luogo di lavoro, una vita, dei figli...Come si può ipotizzare, pensare di far vivere il personale all’interno della struttura per evitare di far entrare il virus...

Ma di che cosa stiamo parlando? Come si può scrivere che teniamo i nostri anziani come in galera? Per caso, avete idea di cosa è la vita all’interno delle patrie galere? No, non credo. Come si può scrivere che le “maestranze”, così siamo stati definiti, portano all’interno della struttura il virus? Perché? Perché anche noi, povera “maestranza” ci permettiamo di avere una vita?

Il nostro Ente si è tenuto e si tiene, scrupolosamente a tutte le regole: tutti i dipendenti sono vaccinati ; chi, per libera scelta non lo ha fatto è stato sospeso come da legge in vigore.

Mi chiedo: perché tanta cattiveria? Non ho risposta! Ieri eravamo degli eroi, oggi siamo della “maestranza” e dobbiamo coprirci il capo di cenere per il lavoro che svolgiamo.

Grazie!

Viviana Conforti Responsabile O.S.S. Rsa1 Residenza Emanuele Tapparelli d’Azeglio