"Nuovi nati, piccoli buschesi crescono": dal Comune un'attenzione verso le famiglie del territorio

L’iniziativa del Comune, insieme con la Consula delle famiglie, “Nuovi nati, piccoli buschesi crescono” ha ricevuto i complimenti dal parte Forum Famiglie di Cuneo, che si auspica sia seguita da molti altri Comuni. “Si tratta – è scritto sul sito del Forum che riunisce le associazioni familiari della provincia di Cuneo – di un segnale concreto di attenzione verso le famiglie che investono nella vita. In un periodo in cui le nuove generazioni sono state costrette a subire maggiormente la pandemia, ben vengano queste azioni che danno fiducia nel futuro, perché soltanto garantendo un solido ricambio generazionale si potrà ridare slancio al Paese. L’auspicio che siano proprio i comuni, l’amministrazione più prossima ai cittadini e alle famiglie, a intraprendere un percorso virtuoso, in grado di coinvolgere sia il pubblico che il privato per tentare di arginare la voragine della denatalità, certificata dall’ISTAT (https://www.istat.it/it/archivio/264643)”.





“Il sostegno delle famiglie - dicono le assessore alla Famiglia e alle Politiche giovanili, Lucia Rosso e Beatrice Aimar - passa attraverso il coinvolgimento di tanti attori sociali, enti e associazioni impegnati, ognuno con le proprie competenze, nella costruzione di una comunità sempre più accogliente e attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno. La nascita di un bambino, in particolare, è una ricchezza per la famiglia e per la comunità intera. Questa nuova iniziativa si aggiunge a molte altre realizzate a Busca per farne un comune a misura di bambino, con investimenti in scuole, parchi e servizi dedicati".



Nuovi nati di Busca

Ogni nuovo nato riceverà, insieme alla consueta lettera di benvenuto, a nome del Sindaco e del presidente della Consulta della famiglia, una brochure illustrativa dei servizi sanitari, educativi, sportivi, culturali e ricreativi, compresa la segnalazione dei parchi e delle aree gioco. Ci sarà anche un coupon per il ritiro di un omaggio in una delle farmacie/parafarmacie della città. Inoltre, in primavera in un parco cittadino sarà piantato un albero dedicato alla leva dell’anno precedente, per sottolineare l’importanza data alla nascita e alla vita da parte di tutta la città, che vuole accompagnare e sostenere fin da subito i suoi più piccoli cittadini.