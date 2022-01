Quasi 5 milioni di euro per la messa in sicurezza della collina di Mondovì

Un piano da 4,7 milioni di euro per mettere in sicurezza la collina di Mondovì Piazza. Un progetto ambizioso che poggia le sue fondamenta sulla salvaguardia ambientale e del territorio, caposaldo dell’amministrazione Adriano, e che persegue l’obiettivo di restituire alla città la collina delle antiche suggestioni del "Theatrum Sabaudiae", gettando le basi per tornare a fruirne. Un patrimonio ambientale e storico recentemente riconosciuto come tale dall’apposizione del vincolo di tutela paesaggistica.



"Il progetto di salvaguardia riguarda il versante Nord Ovest della collina, area che va dall’ex ospedale Santa Croce alla zona dei licei e dell’Istituto alberghiero - racconta Sandra Carboni, assessore all'urbanistica, edilizia, lavori pubblici e patrimonio - . Lo studio di fattibilità era stato inviato in Regione e candidato al sistema Rendis (Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo) nel 2020. Lo scorso gennaio Mondovì ha avuto conferma del finanziamento, frutto di un bando nazionale a cui il Comune ha partecipato con la convinzione di risolvere una volta per tutte i problemi legati alla fragilità di quella porzione di territorio e di restituire ai monregalesi un luogo in cui la città – storicamente - si identifica".



"Si parla dunque di ridurre, prevenire e contenere i rischi di degrado geomorfologico e idraulico e, al contempo, di valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio ambientale. Un approccio multidisciplinare che vede applicate soluzioni geotecniche e di ingegneria naturalistica".



La progettazione dell’intervento ha coinvolto un team di figure professionali diverse e complementari: un geologo, un agronomo, un geotecnico, un ingegnere strutturista, un architetto esperto in recuperi storico ambientali. L’intero iter progettuale è stato condiviso con gli enti sovraordinati competenti in materia (ARPA e Regione) e l’impegno economico profuso per acquisire entro l’esercizio 2020 una progettazione di livello esecutivo, è stato finalizzato al concretizzarsi del finanziamento nell’esercizio 2021. Entro il 2022 sono previsti i cantieri.



"Gli interventi consisteranno nel consolidamento del versante collinare (nord ovest) tramite opere di ingegneria geotecnica quali l’inserimento di pali e micropali supportati da un sistema di drenaggio delle acque superficiali - conclude Carboni - . Previsti inoltre interventi sotterranei, finalizzati al contenimento del rischio geologico, che permetteranno di recuperare anche le aree superficiali della collina".