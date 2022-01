Racconigi, il sindaco Oderda: “Nessuno faccia sciacallaggio politico”

Non accenna a placarsi la polemica politico-amministrativa emersa a Racconigi dopo il crollo del muro del fatiscente fabbricato comunale di via dei Salici avvenuto sabato pomeriggio.

Dopo la conferenza stampa della minoranza consiliare, che ha chiamato in causa l’Amministrazione , a stretto giro di posta, è arrivata la risposta del sindaco, Valerio Oderda, il quale, in una conferenza stampa indetta un’ora dopo quella dell’opposizione, ha voluto puntualizzare alcuni aspetti della vicenda che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze.

“Mi sembra giusto ripercorrere le tappe che hanno portato la struttura alle condizioni attuali. Negli ultimi 25 anni – afferma Oderda - il magazzino realizzato negli anni 80 ha manifestato una serie di criticità statiche. Tant’è che progressivamente non è stato più utilizzato come magazzino. Altro problema era legato ad un vincolo posto dalla Soprintendenza anni fa. A seguito di una richiesta di un’associazione no profit del luglio 2019 è partito l’iter burocratico per la cessione del bene a fronte di un progetto approvato dalla Soprintendenza nel 2020. Sono state effettuate le perizie per giungere alla soluzione definitiva. Purtroppo – annota il sindaco - il soggetto interessato, per una serie di problemi compresi quelli legati ai vincoli, ha desistito. Poi la vicenda Covid ha complicato ulteriormente la questione lasciando al palo la ristrutturazione. Per altro – aggiunge - ci siamo impegnati nelle tante ristrutturazioni urgenti: ala comunale, scuole elementari, il grande progetto delle medie, la biblioteca ed il museo della seta, la tangenziale, la riapertura di via Ormesano, l’intervento sul palazzetto, sulla bocciofila e sui vari impianti sportivi anche con la realizzazione della pista di atletica nonché la pinacoteca. Insomma, qualche responsabilità indubbiamente l’abbiamo ma la condividiamo con chi ha amministrato la città negli ultimi 25 anni. La cosa più importante è che nessuno si è fatto male e che nessun danno a cose si è registrato. Altrettanto importante – mi auguro - è che non ci siano sciacallaggi politici su una vicenda che non lo consente”.