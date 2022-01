Racconigi, la minoranza attacca: “Cronaca di un crollo annunciato”

Sull’episodio del crollo di un muro di un fabbricato fatiscente di proprietà comunale verificatosi sabato pomeriggio a Racconigi in via dei Salici, fortunatamente senza conseguenze, la minoranza consiliare ha indetto una conferenza stampa nel corso della quale ha assunto una dura posizione nei confronti dell’amministrazione.

Alla conferenza, svoltasi ieri sera a Racconigi, alle 18,30, hanno preso parte i consiglieri minoranza Patrizia Gorgo, Enrico Inverso, Andrea Maero (Lista Civica Tosello) e Rinuccia Bergia. Assente l’altro consigliere di opposizione Gianpiero Brunetti.

Questo il testo del comunicato stampa diffuso al termine dell’incontro:

Inizia con la battuta: “anche oggi la maggioranza arriva in ritardo”, la prima delle due conferenze stampa indette nel pomeriggio a Racconigi sul grave crollo del muro esterno di un magazzino comunale che si è verificato sabato 8 gennaio.

La minoranza parla di crollo annunciato.

E’ un fatto gravissimo di incuria del bene pubblico perché il muro era pericolante da tempo. Le macerie hanno divelto un palo dell’illuminazione, deformato le transenne e invaso completamente la strada, andando ben oltre la protezione messa per i passanti. E’ stato un puro caso che nessuno transitasse in quel tratto di strada al momento del crollo, altrimenti l’episodio avrebbe avuto conseguenze ben più gravi.

Il Sindaco Valerio Oderda è il responsabile dell’incolumità pubblica, avrebbe dovuto chiudere la strada o adottare misure di sicurezza adeguate, basti pensare a quanto fatto per l’ex manicomio.

I cittadini hanno corso un rischio elevatissimo se si considera che la via interessata è molto trafficata, in pieno centro abitato, è vicina a un giardino pubblico frequentato da bambini e persone che vanno a passeggio. È stato un rischio anche per l'associazione scout che ha sede nel cortile in cui si affaccia il magazzino e nella giornata di sabato non erano presenti i bambini solo perché si era ancora un periodo festivo. Ma questo episodio non può essere considerato un evento eccezionale e imprevisto, perché i segni di cedimento erano evidenti.

Sappiamo di tanti cittadini che avevano fatto le segnalazioni. Lo stato di degrado era anche stato messo incidentalmente in evidenza nel 2019 da una perizia commissionata dall’amministrazione Oderda stessa.

Lo ribadiamo da tempo, serve attenzione e cura per la città e ascolto alle segnalazioni dei cittadini, non possiamo affidare la sicurezza dei racconigesi alla sorte.

Proprio per questo motivo stiamo valutando la possibilità di presentare un esposto contro ignoti a tutela dell’incolumità pubblica.

Queste disattenzioni sono anche il risultato della scelta fatta dal sindaco Oderda nel 2017 di tenere per sé tutte le deleghe e pensare di poter amministrare Racconigi con una giunta di soli tre membri.

A questo si aggiunge una riflessione sul fatto che Racconigi si sta spopolando, ci sono troppe costruzioni vuote in disuso, sia pubbliche che private e l’amministrazione non ha saputo mettere in piedi un piano organico per rilanciare l’edilizia.

All’ultimo consiglio comunale abbiamo chiesto perché da anni non è stata fatta alcuna valutazione di un altro immobile Comunale che è Casa Pelleri, ci è stato risposto che per il momento non ci sono progetti.

A questo punto ben vengano i fondi del PNRR destinati ai Comuni con una destinazione precisa perché l’attuale amministrazione manca di progettualità, attenzione e visione del futuro perché anzichè in manutenzione degli immobili stipula mutui per fare asfalti. Anche questa è una necessità, ma la visione del futuro per una città è ben altra cosa.