Sempre più restrizioni per chi non ha il green pass: nuova protesta in piazza a Cuneo

Il popolo no green pass, anche alla luce delle nuove disposizioni governative, torna in piazza per protestare contro le misure entrate in vigore dal 10 gennaio, oltre a quella dell'obbligo vaccinale per gli over 50.

La manifestazione si terrà giovedì 13 gennaio alle ore 20 in piazza Virginio a Cuneo.

Oltre agli organizzatori, il consigliere comunale Beppe Lauria e il segretario provinciale di Italexit Alessandro Balocco, saranno presenti l’avvocato Laura Mana e la rappresentante del No Paura Day di Torino Serena Tagliaferri.

Sarà inoltre presente in collegamento esterno Paola da Saluzzo, giunta al nono giorno di sciopero della fame, per portare la sua testimonianza.