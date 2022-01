Trecentoventi prime dosi in tre giorni nella Cn1: l'88% nella fascia 50-59, quella dei lavoratori

Poco meno di 30mila persone. Il 10,5% dei circa 273mila ultra50enni che risultano iscritti nei registri degli assistiti delle Asl Cn1 e Cn2.

Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale, quindi allo scorso 7 gennaio, erano questi i numeri degli over 50 della provincia di Cuneo ancora senza vaccinazione contro il Covid.

Ma negli ultimi giorni c'è stata una crescita evidente di prime dosi. La si registra nel territorio dell'Asl CN1 dove, dall'entrata in vigore del decreto e quindi dell'obbligo per gli over 50 - sono state ben 320 le prime dosi inoculate. Nei tre giorni precedenti, quindi dal 5 all'8 gennaio, erano state comunque 200. Delle 320 - prime dosi inoculate dall'8 al 10 gennaio, l'88% è nella fascia tra i 50 e i 59 anni, quella di chi lavora. Il 92%, in generale, è di over 50.

Fino ad oggi sono stati proprio quelli tra i 50 e i 59 anni i meno disposti a farsi vaccinare. Nella Cn1 erano 8.626, tra il 12 e il 13% del totale. Non spaventa in alcun modo la sanzione di 100 euro prevista per chi non ottempera, considerata dai più davvero risibile; il rischio per questa fascia di età, ancora per la stragrande maggioranza in età lavorativa, è quello di non avere il super green pass e, pertanto, di venire sospesi dal lavoro e di restare senza stipendio dal 15 febbraio.

Ricordiamo che da oggi 11 gennaio variano le modalità di accesso ai centri vaccinali dell’Asl CN1.

Gli over 50 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale potranno preaderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it Riceveranno nell’arco di 48 ore l’sms con la data di convocazione per ricevere il vaccino entro il 31 gennaio, in tempo utile sia per non incorrere nelle sanzioni che partiranno dal 1 febbraio, sia per la validazione del super green pass previsto per gli over 50 sul luogo di lavoro a partire dal 15 febbraio.