"Lungimiranza e coraggio": il Comune di Vinadio plaude al Ministero dei Beni Culturali per lo stop alla variante di Demonte

Sul traffico in Valle Stura, e in particolare sulla variante di Demonte, si è detto e scritto di tutto. Sono decenni che se ne parla. E sono state innumerevoli le proposte avanzate, i progetti, le bocciature.

Il riassunto è nelle 11 pagine di delibera del Consiglio comunale di Vinadio di fine dicembre scorso, dove l'attuale vicesindaco, nonché sindaco per sette mandati, Angelo Giverso, ripercorre la kafkiana vicenda.

Siamo nel 2021 e nulla è stato fatto. Della questione si sono occupate anche le reti nazionali, da Striscia la Notizia (Mediaset) a Report (Rai).

L'ultimo progetto, già finanziato, è fermo al palo per il disaccordo tra due Ministeri, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dice sì all'opera, e quello dei Beni Culturali, che dice no in quanto il tracciato passa sotto la collina che conserva i resti del Forte della Consolata, il cui valore storico verrebbe deturpato dalla galleria prevista nel progetto. Per tanti si tratta solo di ruderi, che non meritano alcuna tutela; per altri evidentemente non è così.

Poco importa che nel centro di Demonte e di Aisone passino 800 tir al giorno. La variante, così come è stata progettata, non s'ha da fare.

La collina dove sorge il Forte

Per il Comune di Vinadio si tratta di una decisione, quella presa dal MIBAC, lungimirante e coraggiosa. Nella delibera si legge che il consiglio comunale di Vinadio condivide, quindi, la decisione e lo stop all'opera, in quanto "la soluzione prospettata per Demonte che penalizzerebbe il futuro di tutta l’Alta Valle Stura per problemi che deriverebbero per realizzare una eventuale circonvallazione del concentrico di Aisone".

Inoltre, rivolge "l’invito al sig. Ministro dei Beni e Attività Culturali perché effettui una visita in Valle Stura affinché possa acquisire ulteriori elementi per mantenere il divieto alla realizzazione del progetto in discussione e, nel contempo, possa prendere atto dei continui interventi di valorizzazione del Forte di Vinadio – acquisito dal Demanio dello Stato con il federalismo demaniale - che constati con funzionari del ministero la possibilità di un tracciato stradale, ma non ferroviario, in profondità sotto il Forte tale da non arrecare danno al Forte.

C'è poi anche la parte "construens": la RIHIESTA ad ANAS, ai Ministeri competenti e alla Regione di esaminare la proposta del Comune di Vinadio per la realizzazione di una “circonvallazione lunga” che parta da Rialpo di Demonte e termini ai piedi della cosiddetta salita di Sant’Annetta nel comune di Vinadio (prima del ponte della SP n° 255 sul fiume Stura).

Dopo aver motivato le bocciature degli altri progetti, compreso quello di una ferrovia, il consiglio evidenzia i vantaggi della propria proposta:

- Evitare la galleria sotto le rovine dell’antico Forte della Consolata di Demonte;

- Risolvere anche il problema dell’abitato di Aisone che, con la soluzione in itinere, richiederebbe poi la realizzazione di una galleria di oltre 2 km come già prospettato nella soluzione bocciata nel 2010;

- realizzare una circonvallazione lunga di 12 km, con un costo contenuto che si può stimare in linea di larga massima inferiore a 90 milioni di €,

- favorire anche il commercio locale perché le auto – con la circonvallazione percorsa (in andata e ritorno) da 1000 TIR giornalieri - sarebbero invogliate a continuare a transitare sul tratto che sarebbe dismesso da ANAS alla Provincia. La “circonvallazione lunga” per contro sarebbe percorso dalle auto nei giorni di assenza dei TIR che nei giorni festivi dei mesi estivi - anche senza la circolazione dei TIR – subiscono i disagi degli imbottigliamenti di Demonte, Aisone e Vinadio;

- Utilizzare una parte del tracciato della strada provinciale ex-militare

- Troncare, finalmente, tutte le ulteriori nuove ipotesi (alcune volte fantasiose), per la soluzione viaria dei problemi della Valle Stura compresa la realizzazione del tronco ferroviario.

Il "mettersi di traverso" del Comune di Vinadio complica, quindi, ulteriormente le cose. Creando ulteriori dissapori in valle, con buona pace di chi subisce le decisioni di politici e amministratori che, in più di 40 anni, non sono stati capaci di trovare una soluzione ed, evidentemente, un accordo.

Soluzione e accordo che avrebbero dovuto garantire, innanzittutto, la tutela del diritto alla salute, non compatibile con il passaggio di più di 800 tir al giorno nei centri di Demonte e Aisone.