Morto nella notte il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli

Ieri notte è morto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, 65 anni, dallo scorso 26 dicembre ricoverato per una grave disfunzione del suo sistema immunitario. Il decesso è avvenuto all'1.15 nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato.



Sassoli, proprio ieri aveva cancellato tutti i suoi impegni ufficiali, la notizia aveva allarmato il mondo della politica e delle istituzioni sulle condizioni di salute del presidente del Parlamento Europeo, in carica dal 31 luglio 2019. Precedentemente, durante il mandato di Antonio Tajani, era stato vice presidente del Parlamento.



Dal 14 luglio 2009 era diventato europarlamentare e capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo.



Prima della politica, Sassoli aveva dedicato anni al giornalismo. Era stato per anni uno dei volti del TG1, dove era approdato dopo aver lavorato al Tempo, nell'agenzia di stampa Asca e al quotidiano Il Giorno.



Lascia la moglie, Alessandra Vittorini, e due figli, Livia e Giulio.