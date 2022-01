Andrea Montaneri, Rinasco Da Zero: il Bestseller su come affrontare le sfide della vita

Si calcola che in Italia l'1% circa della popolazione sia affetto da malattie neuromuscolari; questa percentuale equivale grosso modo al 10% di tutti gli ammalati neurologici e, per quanto si cerchi una cura, molte persone affette da queste malattie ne sono debilitate e spesso si lasciano abbattere e non provano neanche a raggiungere i propri obiettivi. L’autore di questo libro ha scoperto di soffrire di distrofia muscolare a 15 anni, dopo un’infanzia passata ad aiutare e sostenere la madre affetta dalla medesima malattia, e nonostante ciò non si è mai dato per vinto.

Per tutte quelle persone che credono di non potercela fare, per un mindset sbagliato o per problemi motori, esce oggi il libro di Andrea Montaneri “RINASCO DA ZERO. Come Riconoscere Gli Ostacoli Della Vita, Affrontarli Con Decisione e Vivere La Vita Attraverso Un Processo Di Resilienza Interiore” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i lettori le informazioni per capire qual è la strada giusta da seguire e superare gli intralci che spesso capitano nella vita e renderli conquiste del nostro cammino.

“Il libro parla di quanto sia importante credere in sé stessi e non smettere mai di lottare anche se le cose vanno male. La mia storia è d’ispirazione perché ho affrontato a uno a uno tutti i problemi che mi si presentavano” afferma Andrea Montaneri, autore del libro “Ho cercato di capire quali erano i miei punti di forza in quella situazione e sono riuscito a sfruttarli e uscirne, da solo, senza aiuti esterni! Ho aperto la mia agenzia di spettacolo che ora è conosciuta in tutta Italia e per tutto ciò vi assicuro, non servono due gambe funzionanti. Le soddisfazioni nascono altrove”.

Secondo Andrea Montaneri, il primo passo per non soccombere ai problemi della vita, sta nel non aspettare troppo per iniziare a fare quello che sentiamo ci rende felici. Sicuramente la fiducia in sé stessi è fondamentale, se non ci riesce qualcosa non importa, sbagliando s’impara, ma se invece non si prova nemmeno si avrà perso in partenza. Gli errori invece migliorano sia il presente che il futuro: bisogna farli oggi per far sì che domani, quando si riproverà a fare quel passo, sarà fatto nel modo giusto.

“Questo libro nasce per dare la forza a tutti, a maggior ragione alle persone con problemi fisici e disfunzioni motorie, che magari per questo motivo non si credono in grado di affrontare certe sfide della vita, o peggio non credono di meritare certe soddisfazioni” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso l’esempio di Montaneri, credo che tutti possano sentirsi capaci di realizzare i propri sogni, perché se ci si riesce a convincere che tutto è possibile, ci si renderà presto conto che la vita non è così difficile come si pensava, in qualunque condizione ci troviamo”.

“Ho scelto Bruno Editore perché oltre a credere che Giacomo sia davvero una brava persona, sono anche convinto che possa aiutarmi a raggiungere il mio obiettivo: far diventare il mio libro uno dei più letti” conclude l’autore. “Questa casa editrice segue gli autori anche nella parte del marketing, facendo conoscere così a chiunque quello che hai scritto. Sono sicuro che raggiungerò ottimi risultati assieme a loro, mi sono trovato davvero bene e, se dovessi scrivere un altro libro, mi rivolgerei sicuramente di nuovo alla Bruno Editore”.

Andrea Montaneri, milanese di 46 anni, ha studiato fino alla terza media. Lascia gli studi, inizia a lavorare e pochi anni dopo, a causa di una malattia muscolare, è costretto ad abbandonarlo. Intraprende due corsi di computer con la regione Lombardia conseguendo i rispettivi attestati. Collabora con un web reality e grazie ad esso conosce molte persone, frequenta la movida milanese e molti studi tv. Attratto da quel mondo lo trasforma poi in un lavoro organizzando eventi con vip e casting tv. Grazie al suo successo sui social, durante la pandemia diventa uno degli influencer di riferimento per la promozione di prodotti. Contatto Instagram: https://instagram.com/andreamontaneri_real

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it