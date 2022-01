Come è cambiato il dating online con il Coronavirus

L’emergenza sanitaria che, da ormai due anni, fa parte della nostra vita, ha avuto impatto su diversi aspetti della quotidianità. Uno di questi è il dating online. Approccio alle relazioni diventato da tempo un trend, permette, come ben si sa, di scegliere tra diverse app e siti di incontri (esistono anche siti come Esperti in Amore che li recensiscono).

Quando si chiama in causa il mondo delle app e dei siti di dating, è naturale chiedersi come sia cambiato da quando è scoppiata l’emergenza Covid e quali siano le prospettive per il futuro. Scopriamolo assieme!

Dating online: il boom durante il lockdown

Le app di dating online sono state interessate da un boom durante il primo lockdown. Sono aumentati i match ma soprattutto le conversazioni, segno del fatto che, quando si chiamano in causa i contesti web sopra citati, si inquadrano degli alleati preziosi per preservare la socialità che, come tutti sappiamo, a causa della pandemia è stata fortemente compromessa.

Un altro segnale interessante riguarda il fatto che, a partire dal secondo semestre del 2020, sono aumentati notevolmente gli utenti paganti sulle app sopra citate. Questo è un segnale che va al di là dell’impatto dell’emergenza sanitaria sulle nostre vite e che dimostra che, dalla sua nascita agli albori del terzo millennio, il dating online si sia spogliato definitivamente - o quasi - dello stigma sociale che lo caratterizzava inizialmente.

Al giorno d’oggi, infatti, pochissime persone che hanno iniziato una storia con la modalità sopra ricordata o che sono ancora alla ricerca dell’anima gemella tramite app e siti si vergognano di ammetterlo. La cosa non deve sorprendere: rispetto al passato, il nostro modo di approcciarci alle relazioni è, per forza di cose, mutato radicalmente.

Lavoriamo di più, iniziamo a pensare a consolidare la vita privata solo dopo aver ottenuto traguardi importanti relativi alla carriera e, come è chiaro a tutti, questi ultimi possono arrivare dopo tanto tempo e non poco impegno.

Le nuove frontiere video

Anche quando si guarda alle nuove frontiere del dating online non si può prescindere da quello che è successo nelle nostre vite negli ultimi due anni. A tal proposito, è doveroso chiamare in causa il mezzo della videochiamata, diventato nodale per tantissime aziende (alzi la mano chi non ha mai utilizzato Zoom da inizio 2020 ad oggi per le conference call lavorative!).

La funzione per le video chat è stata recentemente introdotta da diverse celebri app di dating. In questo modo, gli strumenti sopra citati vengono incontro a due esigenze. La prima è quella di poter apprezzare un’interazione più completa rispetto alle semplici conversazioni testuali senza il rischio di contagio. La seconda, invece, è quella di conoscersi in maniera mediamente approfondita prima dell’appuntamento, così da poter eventualmente cambiare strada con più consapevolezza qualora la situazione non fosse di proprio gradimento.

Come cambiano le bio e le conversazioni

In tempo di Covid, quando si è alla ricerca di un appuntamento tramite le app di dating si pensa, come è ovvio, alla sicurezza. A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa un cambiamento interessante che ha riguardato le bio. Dati alla mano, in questa parte del profilo è aumentato tantissimo, sia sulle app di dating sia sui siti di incontri, l’utilizzo della parola “greenpass”.

Diversi report relativi ai contenuti delle conversazioni negli spazi web sopra citati hanno messo in primo piano un aumento del focus sulla sicurezza sanitaria, così come un ovvio incremento del ricorso a termini come “vaccino” e “vaccinato”.

Concludiamo ricordando che, per quel che concerne le preferenze degli utenti, si sottolinea un aumento dell’utilizzo della geolocalizzazione. Non c’è storia: anche se bastano pochi click per conoscere persone in qualsiasi parte del mondo, chi si rivolge al dating cerca sempre di più un’anima gemella che non viva troppo lontano.