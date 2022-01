Da Mary Poppins, a Saluzzo, è tempo di saldi su tutti i prodotti

Mary Poppins è l’innovativo concept che ha preso vita in una piccola e accogliente boutique in Via Maghelona 10 a Saluzzo, in perfetta sintonia con il nome della borsa che non finisce mai di stupire.

Entrando si viene subito avvolti dall’atmosfera di meraviglia e gli occhi rincorrono i vari prodotti, tematicamente suddivisi, partendo dai prodotti gourmet di aziende eccellenti italiane, passando per l’abbigliamento e accessori donna, e finendo nella finissima biancheria della casa. Su tutto, Sara applica gli sconti SALDI, che vanno dal 20 al 50%.

È quindi il momento di approfittare, una volta in più, dei prodotti alimentari che hanno allietato il Natale, compreso qualche panettone di Filippi che è rimasto ancora in negozio da gustare in qualche merenda dal sapore nostalgico, o i plumcake di Attilio Servi, o magari per rifornire la propria scatole dei dolcetti con le delizie di D.Barbero e Brontedolci. Così come per le marmellate dai sapori floreali, i mieli introvabili, ma anche stuzzicherie salate, salse, condimenti. Non può mancare l’approvvigionamento della cantina con etichette di sicuro successo.

Poi, le signore che amano vestirsi con naturalezza e un pizzico di charme, potranno scegliere fra le linee esclusive ed inedite di brand italiani che Sara ogni volta sceglie con passione per la collezione della stagione. Tessuti di qualità dalle linee giovanili e raffinate come quelle di Elisa Cavalletti, Tadashi, Anna Serravalli, i piumini di Gus, oppure le meraviglie in pelle di Maledetti Toscani, giubbotti e accessori. Tutto ostinatamente 100% made in Italy.

Se invece la necessità è quella di aggiungere elementi al corredo della biancheria per la casa, si potrà scegliere fra la finissima biancheria arredo casa di Arte Pura, bellezza che resta nelle dita e nella pelle ogni volta che viene a contatto, realizzata in 100% lino con inserti in pizzo, per la camera da letto, la cucina, il bagno.

I saldi durano fino al 2 marzo, ma affrettatevi per aggiudicarvi i pezzi più belli!

Mary Poppins - Via Maghelona, 10 - SALUZZO (CN) - Tel 345.3524964 - https://marypoppinssaluzzo.com/

https://www.facebook.com/marypoppins.saluzzo