A Saluzzo tornano gli spettacoli per bambini e ragazzi: appuntamento il 16 gennaio

Per “UN SIPARIO TRA CIELO E TERRA, grandi e piccini a teatro” al Cinema Teatro Magda Olivero – Via Palazzo di città 15 – Saluzzo domenica 16 gennaio 2022 – ore 17.00

Industria Scenica CHE FORMA HANNO LE NUVOLE Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorella gemella, Vera, la compagna di tutte le sue avventure. Nemo da qualche tempo è triste, pensa di stare antipatico a tutti: a scuola i maestri non lo considerano; nessuno lo sceglie per giocare a palla avvelenata; in mensa non c’è mai un posto per lui. Un giorno però scopre la verità. Nessuno lo odia perché in realtà nessuno sa che esiste. Solo Vera lo vede e può parlargli. Lui è il suo amico immaginario. Così, pur volendo molto bene a Vera, le chiede di renderlo libero. Ma cosa succede ad un essere immaginario che diventa libero? Venite a scoprirlo noi vi aspettiamo! Spettacolo vincitore di In-Box Verde 2020

Età consigliata dai 4 anni

Ingresso 6.00 euro Ridotto 5.00 euro sotto i 10 anni Gratuito sotto i 3 anni Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini) Considerati i tempi necessari all'accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo. PER INFO E

PREVENDITA: biglietteria@melarancio.com I biglietti saranno anche acquistabili al botteghino del teatro dalle ore 16.00. Per assistere agli spettacoli nei luoghi chiusi occorre essere muniti di mascherine ffp2 e di green pass rafforzato sopra i 12 anni e dai 6 anni occorre sempre la mascherina ffp2.

Per info: Compagnia Il Melarancio c.p. 74 - 12100 Cuneo 0171 699971 - 3479844570 biglietteria@melarancio.com www.melarancio.com