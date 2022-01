Dronero: al Blink Circolo Magico il giovane Giorgio Andolfatto del programma di RAI 2 "Voglio essere un mago"

Entusiasmo, condivisione e creatività.

Continuano a Dronero le attività e gli incontri sociali di Blink Circolo Magico "più felice del Mondo!".

Direttamente dal reality show di RAI 2 "Voglio essere un mago", un giovane e talentuoso ospite: Giorgio Andolfatto.

"L'incredibile magia del sorriso" il titolo del suo spettacolo. Una serata all'insegna della felicità, in uno show con numeri di magia alternati ad esilaranti momenti di comicità.

Di anni 17, Giorgio Andolfatto vive a Torino. "Caratterialmente sono molto determinato e solare" - dice - "cerco di non abbattermi mai e di trovare sempre una soluzione ai problemi. Mi vesto in modo bizzarro e non mi interessa il giudizio degli altri. Sono sempre a disposizione di tutti. Sono super creativo e amo le freddure, che condivido con amici e compagni di classe".

Il giovane artista frequenta il quarto anno di liceo classico. Ha studiato recitazione per 5 anni (3 presso una scuola amatoriale e 2 presso la casa del teatro ragazzi e giovani). Da 2 anni, invece, sta studiando cabaret con l'autore di Zelig Bruno Furnari e l'arte della prestigiazione presso la "Torino magic accademy".

Scrittura ed interpretazione personali. Dopo la partecipazione al reality show di RAI 2, Giorgio ha deciso creare uno spettacolo di magia e cabaret tutto suo, "L'incredibile magia del sorriso" appunto.

Ad affiancarlo in scena un amico e coetaneo, Ivano Viberti, che studia teatro da 4 anni. Oltre al Blink Circolo Magico, esibizioni anche nel salotto magico a Torino e presso il Florence Ice Village a Firenze. Giorgio ha inoltre aperto alcuni spettacoli di cabaret di Giampiero Perone, Chiodaroli, Fubelli e Nicola Virdis.

Da parte dei maghi del Circolo Magico più felice del Mondo tanta è stata la sorpresa e altrettanti sono stati gli applausi. Una serata speciale, o meglio "special", dedicata ai soli soci, dal format molto semplice: il sipario è chiuso perché tutto viene tenuto nascosto sino all'inizio della serata. Poi la presentazione ufficiale e l'apertura del piccolo sipario del teatrino Blink, svelano ai presenti la magica sorpresa dell'ospite "special".

Numerosi ad oggi gli straordinari ospiti invitati a questo appuntamento: da Mago Sales a Valter Rolfo, da Nicola Virdis a Marco Berry, poi ancora Mago Budinì, gli Eso Es Onlus, Zapotek, Giuseppe Porcu, Rafael Voltan, Flip, Mariano Tomatis, Cesar, Jonny, Marco Sereno e tantissimi altri.

Nell'attesa di scoprire i prossimi ospiti speciali, ai due giovani artisti da parte di tutto il Circolo Magico: "Un bocca al lupo per tutti i vostri felici sogni futuri!".