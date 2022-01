Rimandato il laboratorio “Sfilata di moda floreale” di sabato 15 gennaio

In considerazione degli ultimi sviluppi connessi all’andamento della pandemia da Covid-19, la Fondazione CRC ha deciso di rinviare il laboratorio creativo per bambini “Sfilata di moda floreale”, in calendario sabato 15 gennaio 2022. Restano invece programmate tutte le altre attività collaterali previste per la mostra “Pittura in persona” allestita nel complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, a partire dalla visita guidata “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere” di domenica 16 gennaio 2022.

La decisione di rinviare il laboratorio creativo “Sfilata di moda floreale” è dovuta agli spazi in cui era previsto il suo svolgimento, che hanno dimensioni più ridotte rispetto all’ampio Complesso Monumentale di San Francesco dove è allestita la mostra e nel quale si svolgono le altre attività collaterali previste. L’appuntamento per bambini verrà riprogrammato non appena le condizioni lo permetteranno.

La mostra “Pittura in persona”, che presenta opere appositamente realizzate per gli spazi della sede espositiva e una selezione di dipinti recenti realizzati da oltre 30 artisti emergenti, tutti acquisiti dalla Fondazione CRC negli ultimi anni attraverso il progetto ColtivArte, è a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria, rispettivamente Direttore e Capo curatore delle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, ed è realizzata in partnership con Intesa Sanpaolo e con il sostegno di Acda Spa, Agenzia Generali di Cuneo, Giuggia Costruzioni Srl e Merlo Spa.